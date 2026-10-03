Tras un allanamiento, recuperan moto robada y detienen a un joven en Catamarca

La intervención policial tuvo su génesis a raíz de una denuncia penal radicada por una mujer, quien manifestó ante las autoridades que le habrían sustraído una motocicleta tipo 110 cc. Este testimonio inicial activó los protocolos de actuación en la jurisdicción, motivando que el personal de la Seccional de Icaño asumiera la responsabilidad de llevar a cabo las tareas investigativas pertinentes para esclarecer el suceso delictivo y dar con el paradero del bien sustraído.

Despliegue territorial y allanamiento en la Ruta Provincial N° 7

Con los indicios recabados durante las pesquisas iniciales, los uniformados se constituyeron formalmente en un inmueble ubicado sobre la Ruta Provincial N° 7, a unos 4 kilómetros de la localidad de Icaño, perteneciente al departamento La Paz. En dicho lugar, y bajo estrictas directivas emanadas de la Fiscalía de la Sexta Circunscripción Judicial, los policías materializaron un registro domiciliario autorizado para avanzar en la causa y asegurar las pruebas materiales vinculadas al hecho denunciado.

Secuestros de elementos y situación legal del sospechoso

Como resultado de la inspección en el inmueble, los efectivos lograron cumplir con el objetivo principal del procedimiento:

Recuperación del rodado: El birrodado denunciado como sustraído fue localizado y quedó en calidad de secuestro.

Incautación preventiva: En el mismo lugar se incautó una Zanella Due 110 cc de dudosa procedencia.

Secuestro de motopartes: Las autoridades colectaron varias motopartes halladas en el domicilio inspeccionado.

Al finalizar las diligencias procesales en el lugar, un joven de 22 años de edad, de apellido Tejeda, fue arrestado en averiguación del hecho. El involucrado quedó inmediatamente puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir para continuar con el avance de la investigación judicial.