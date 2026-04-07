Trasladaron al penal de Miraflores al agresor de "El Topo"

En un nuevo avance dentro de la causa por la agresión a "El Topo", fue concretado el traslado a la cárcel del principal acusado, un joven de apellido Vera, de 26 años, quien hasta el momento permanecía alojado en la Comisaría Cuarta en calidad de detenido.

La medida se llevó adelante bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación, en la etapa previa a la audiencia de control de detención que se desarrolla en el Juzgado de Control de Garantías N° 3. Luego de que se resolviera la confirmación de la detención, efectivos de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia ejecutaron el procedimiento para derivarlo hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, departamento Capayán.

De esta manera, el acusado dejó la dependencia policial donde se encontraba alojado desde su arresto y pasó formalmente a la órbita del sistema penitenciario.

La imputación que pesa sobre el acusado

Según la información judicial suministrada, Vera está imputado por el supuesto delito de homicidio simple en grado de tentativa en calidad de autor. Se trata de una calificación penal de máxima relevancia dentro de la investigación, ya que encuadra el hecho como un ataque con intención homicida que no llegó a consumarse, razón por la cual la Justicia avanzó con la confirmación de la medida restrictiva de la libertad.

El expediente se mantiene bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación, que impartió las directivas procesales correspondientes para garantizar la continuidad de la causa y el cumplimiento de los pasos judiciales previos al control de la detención.

El traslado

El procedimiento de traslado fue llevado adelante por personal especializado de la Unidad de Traslado y Custodia, área de la Policía de la Provincia encargada de garantizar la seguridad de este tipo de movimientos entre dependencias.

Una vez finalizado ese circuito, el joven quedó oficialmente bajo la custodia del Servicio Penitenciario Provincial. Tras su ingreso al complejo penitenciario de Miraflores, el acusado fue alojado en la Unidad Penal de Varones, donde permanecerá mientras continúe el proceso judicial en su contra.

La confirmación de la detención y su posterior traslado representan una instancia procesal clave, ya que consolidan la decisión judicial de mantener privado de la libertad al imputado mientras se sustancian las medidas investigativas pendientes.

En este contexto, el expediente seguirá su curso en sede judicial, con la intervención del Juzgado de Control de Garantías N° 3 y de la fiscalía actuante.

Un paso decisivo en la causa

El ingreso de Vera al Servicio Penitenciario Provincial marca un punto de inflexión en la investigación por la agresión a "El Topo", al quedar formalmente institucionalizada su situación procesal dentro de una unidad carcelaria.

Con la detención confirmada, la causa avanza bajo la acusación de homicidio simple en grado de tentativa, mientras el acusado permanece alojado en el penal de Miraflores, Capayán, a disposición de la Justicia provincial.