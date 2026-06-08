Tres imputados irán a juicio por el intento de homicidio de Rosana Murúa

El juez Penal Juvenil, Fabricio Gershani Quesada, elevó a juicio por jurados la causa que investiga el intento de homicidio de Rosana Murúa, un violento hecho ocurrido en enero de 2025 en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo.

En el debate oral deberán responder Eugenia Castro, Gilda Márquez y Facundo Ariel Monasterio. Las dos mujeres están acusadas por el delito de homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa, mientras que Monasterio también será juzgado por su presunta participación en el episodio.

La decisión judicial marca el cierre de la etapa de investigación y el avance hacia el juicio popular, donde un jurado determinará la responsabilidad de los acusados.

De acuerdo con la acusación fiscal, Murúa fue atacada con un arma blanca y sufrió una grave herida en el tórax que puso en serio riesgo su vida. Tras el ataque, la mujer permaneció varios días internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan Bautista y debió ser sometida a diversas intervenciones quirúrgicas.

La causa tuvo además a un adolescente de 16 años bajo investigación. Sin embargo, durante el proceso fue sobreseído por falta de pruebas.

Ahora, con el expediente radicado en la Oficina de Gestión de Audiencias, se espera que en los próximos días se avance con los pasos previos a la realización del juicio por jurados, uno de los procesos judiciales más relevantes surgidos a raíz de este hecho que conmocionó a la comunidad de Valle Viejo.