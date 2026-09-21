Catamarca: le robó los electrodomésticos a su mamá y terminó tras las rejas

La jornada de hoy registró un episodio de marcada tensión familiar e institucional cuando, en horas de la tarde, exactamente a las 13:30, las fuerzas de seguridad recibieron un llamado de emergencia. Alertado de manera inmediata por el sistema de emergencias SAE-911, el personal del COEM-kappa se constituyó con rapidez en un domicilio ubicado en el barrio 18 Viviendas Sur.

Al arribar al lugar de los hechos, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un joven de apellido Palavecino, de 21 años de edad. La intervención cobró un cariz particularmente delicado al conocerse la identidad del denunciante: el propio sospechoso fue sindicado directamente por su madre, una mujer de 46 años de edad, quien lo señaló como el presunto autor material de la sustracción de bienes esenciales del hogar familiar.

El Botín Sustraído y las Labores Investigativas

El ilícito denunciado por la progenitora del joven afectó directamente el patrimonio y la dinámica cotidiana del hogar al constatarse la desaparición de elementos de línea blanca de gran utilidad doméstica. Conforme a los datos oficiales recabados en el parte policial, los objetos sustraídos consistieron en un lavarropas de color blanco y un secarropas también de color blanco.

Lejos de darse por concluida la labor con la aprehensión del sospechoso, el operativo continuó su curso mediante la ejecución de diversas tareas investigativas. Gracias al despliegue táctico y al seguimiento de los indicios, momentos después, los efectivos policiales lograron rastrear el paradero de los bienes hasta la manzana "M" del barrio Santa Marta. En dicho sector geográfico se concretó el hallazgo y la posterior recuperación de los electrodomésticos sustraídos, los cuales quedaron formalmente en calidad de secuestro a disposición de la justicia para avanzar con las pericias de rigor.

Derivación Jurisdiccional y Acciones Procesales

Tras la consumación de la aprehensión en el domicilio del barrio 18 Viviendas Sur y el recupero de los bienes en el barrio Santa Marta, el procedimiento ingresó en su etapa de órbita judicial y administrativa. El joven de apellido Palavecino fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda, dependencia que por cuestiones de jurisdicción territorial debe intervenir en la custodia del aprehendido.

Paralelamente, la cadena de responsabilidades institucionales se activó con la participación de los órganos de persecución penal. Tomó conocimiento e intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de coordinar las medidas procesales subsiguientes. En tanto, como parte fundamental del debido proceso y para garantizar el avance formal de la causa, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 2, paso necesario para formalizar legalmente la acusación contra el joven.