Un conductor de 72 años perdió el control frente a la Unidad Judicial N°3

La mañana de este sábado registró un siniestro vial de características llamativas en la intersección de la avenida Ramón Recalde y la calle Juan José Paso, justo en la esquina donde funciona la Unidad Judicial N°3. El accidente fue protagonizado por un hombre de 72 años que, por razones que se intentan establecer fehacientemente, perdió el dominio de su automóvil y terminó impactando de manera frontal contra la infraestructura urbana de la zona norte.

El protagonista del hecho fue identificado como Luis Alberto Martínez, quien circulaba al mando de un Renault 11 de color bordó. Según los primeros reportes recogidos en el lugar del incidente, al llegar al mencionado cruce de arterias, el rodado impactó violentamente contra el cordón de la calzada.

La trayectoria del vehículo generó suma preocupación entre los testigos ocasionales, ya que la marcha se detuvo finalmente a una escasa distancia del portón de ingreso de una vivienda particular, evitando por poco daños mayores a la propiedad.

Tras el aviso inmediato al sistema de emergencias SAE 911, se coordinó una respuesta integral para asistir al automovilista. En el sitio del siniestro trabajaron conjuntamente efectivos de la Comisaría Décimo Segunda, encargados de resguardar el área y realizar las pericias de rigor, y una unidad del SAME. Los profesionales de salud examinaron a Martínez en el mismo lugar de la colisión, constatando afortunadamente que el hombre no presentaba lesiones que revistieran gravedad, lo que permitió descartar su traslado hospitalario.

El hecho se saldó únicamente con daños materiales de consideración en el frente del automóvil, sin que se registraran otros afectados en este concurrido sector de la capital.