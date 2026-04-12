Un detenido por agredir físicamente a una adolescente de 16 años

Un procedimiento policial realizado en el departamento Valle Viejo culminó con la aprehensión de un joven de 28 años, de apellido Pedraza, señalado como sospechoso de haber agredido físicamente a una adolescente de 16 años.

La intervención fue llevada adelante por numerarios de la Comisaría de San Isidro, que se constituyeron en la Manzana "B" del barrio Los Mistoles, en esa localidad chacarera, luego de tomar conocimiento de la situación denunciada. De acuerdo con la información oficial, al arribar al lugar los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata del presunto autor, quien luego fue trasladado a la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia.

El operativo

El episodio se registró en la Manzana "B" del barrio Los Mistoles, uno de los sectores residenciales de la localidad de San Isidro, en el departamento Valle Viejo. Hasta ese punto se desplazó personal policial de la seccional jurisdiccional, que tomó intervención directa sobre el hecho.

En ese marco, los policías aprehendieron al joven, quien quedó sindicado como supuesto autor de la agresión física.

Traslado del sospechoso

Tras concretar el procedimiento en el lugar, el joven fue trasladado y alojado en la seccional policial, donde permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.

La intervención judicial será la encargada de determinar la evolución procesal del caso, a partir de la denuncia formal y de las actuaciones labradas por los efectivos que intervinieron en el episodio. De este modo, el expediente ingresó al ámbito judicial con la correspondiente intervención del Ministerio Público.

La denuncia quedó a cargo de la progenitora

En paralelo al procedimiento policial, las autoridades informaron que se invitó a la progenitora de la adolescente damnificada a radicar la denuncia en la Unidad Judicial N° 10. Ese paso constituye la formalización del hecho en sede judicial y permitirá incorporar la versión de la familia de la menor al expediente que ahora analizará la Fiscalía.

La participación de la madre en la denuncia es un punto central dentro del avance de la causa, ya que aportará la base testimonial y procesal para la continuidad de la investigación.