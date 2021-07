Un detenido fingió convulsiones y atacó a mordiscos a dos policías en el calabozo

El particular incidente lo protagonizó un sujeto, quien estaba detenido en la Comisaría Cuarta por el supuesto delito de violencia de género. Dos policías resultaron heridos al ser mordidos por el reo, a quien le faltaban horas para recuperar la libertad.

Por el nuevo incidente, el fiscal Ezequiel Walther dispuso que siguiera detenido.



El hecho ocurrió a las 11:30 de la mañana del miércoles, cuando a raíz de escuchar gritos en el interior del calabozo de la Comisaría Cuarta, el personal de la guardia se acercó observando a Ramón Varela, detenido a disposición del fiscal en turno, Dr. Ezequiel Walther, tendido en el piso, sufriendo un supuesto ataque de epilepsia.

De inmediato, los efectivos abrieron el calabozo y el celador, cabo primero Márquez, quien no tenía el arma reglamentaria, y la jefa de guardia, agente Díaz, ingresaron y brindaron los primeros auxilios.

Para ello, lo sostenían de la cabeza para que no se autolesione por las supuestas convulsiones que estaba sufriendo, cuando, en un determinado momento, el sujeto, en forma espontánea, se levantó eufóricamente e intentó agredir físicamente a la jefa de guardia, a quien quiso tomarle el arma reglamentaria que estaba sin su cargador colocado por protocolo de seguridad.



Ante la situación, debieron intervenir otros dos efectivos, quienes fueron agredidos físicamente. Producto de la agresión, el cabo Agüero, en el momento de reducir al arrestado, fue mordido en el dedo pulgar izquierdo, produciéndole una herida cortante profunda y, al cabo Márquez, tuvo una lesión en la pierna izquierda, producto también de una mordida.



Seguidamente, el arrestado fue examinado, arrojando el informe médico siete días de curación y tres de incapacidad por una lesión de vieja data (lesión punzante producida por pareja a la altura del hombro izquierdo, antes de ser aprehendido el martes) y al suboficial Agüero, quince días de curación y diez días de incapacidad, y el cabo Márquez, diez días de curación y siete de incapacidad.



Por disposición del fiscal Walther, se estableció que Vera quede arrestado en averiguación del hecho ya que iba a recuperar la libertad.

Asimismo, se solicitó por intermedio del fiscal de turno el análisis de HIV al arrestado, el cual se realizó en el CUR en el Hospital San Juan Bautista a las 19:30 horas, arrojando resultado negativo.



Indagatoria

Por otra parte, en la mañana de ayer, el fiscal Federico Maturano indagó a la pareja de Vera por el supuesto delito de lesiones. Es que el último fin de semana, la mujer, según dijo a la policía, se defendió de las agresiones de Vera, hiriéndolo con un cuchillo.