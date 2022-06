Un femicida confesó el crimen y hallaron el cuerpo de su ex pareja, quien era buscada intensamente

Rio Negro. En la localidad de Catriel se sumó el tercer femicidio en el lugar luego del hallazgo durante esta madrugada, del cuerpo de Patricia Rendón Rodríguez quien estaba desaparecida desde el martes a la mañana.

Durante la noche de ayer, su ex pareja, Fernando Cronenbold, en la Comisaría Novena de Catriel confesó haber asesinado a Patricia. Ante la confesión, personal policial y el fiscal Gustavo Herrera acompañaron al asesino hasta al campo donde había enterrado el cuerpo en la zona de Puesto Morales donde hallaron a la mujer que había sido intensamente buscada desde el martes pasado.

La zona quedó preservada y se trabaja en la búsqueda de recolección de indicios. Mientras tanto, Fernando Cronebold quedó detenido y será acusado por el femicidio.

Según la fiscalía, el posible móvil del femicidio respondería a que la mujer tenía pensado realizar un viaje a Italia para visitar a su pareja con la intención de instalarse en Europa al menos tres meses. Patricia tenia una fecha para viajar el 28 de julio, por lo cual no sería casualidad que su desaparición seguida de muerte haya sido efectuada horas antes de abordar un avión con destino a Buenos Aires. Tenía previsto iniciar el trámite de la visa.

En declaraciones a AM550, Francesco Nuvolari, quien era la actual pareja de la víctima, dijo tras conocer el desenlace: “Cuando vi la imagen hoy, no tengo palabras”. Además, recordó que conoció a Patricia el 14 de febrero en Buenos Aires, mientras se encontraba de vacaciones. Luego hicieron un viaje a Mar del Plata. “Conozco Catriel, estuve ahí, conocía a varia gente. Y ahora encuentro una foto que está ahí enterrada en el desierto”, expresó.

Nuvolari contó que Patricia ya había sacado los boletos para viajar a Italia. Antes en Bolivia retiró su pasaporte y estuvo en Buenos Aires para solicitar la visa.

Respecto al asesino, señaló que no lo conocía, y que sólo sabía que “estaba metido en drogas”. “Cómo no estoy allá, has cosas que solo las puedo entender hasta un cierto punto”, comentó Nuvolari al medio.

Según indicaron medios locales, Cronebold fue trasladado a Cipolletti para entrevistarse con el defensor oficial Sebastián Nolivo. No se tiene conocimiento sobre d+onde seguirá la formulación de cargos, pero la misma sería esta tarde aunque la acusación pasará de secuestro coactivo a femicidio, cuya pena posible es la prisión perpetua. Ayer se había confirmado que el Cronebold tenía antecedentes por violencia de género.

Desde la justicia se dio aviso a la familia de la víctima, que reside en Bolivia, sobre el femicidio. Su madre está viajando a la zona.