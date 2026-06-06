Un hombre de 73 años sufrió una grave caída mientras practicaba parapente en Catamarca

Una compleja situación de rescate movilizó durante la tarde y noche de hoy a efectivos policiales, bomberos y personal municipal en el departamento Santa María, luego de que un hombre que realizaba una actividad de vuelo en parapente sufriera una caída en una zona montañosa de difícil acceso.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 16:40 horas, efectivos de la Comisaría Departamental Santa María tomaron conocimiento de un incidente ocurrido mientras un hombre se encontraba volando en un parapente. Por causas que forman parte de las actuaciones correspondientes, la persona habría sufrido una caída en el cerro ubicado en el punto cardinal Este del Monumento a Margarita Palacios.

La situación generó una inmediata respuesta de los organismos involucrados debido a las características del terreno y a la ubicación donde quedó la víctima. Según se informó, el hombre permanecía en una zona situada a una altura aproximada de 3.600 metros sobre el nivel del mar, a unos 600 metros desde el pie del cerro, lo que implicaba importantes dificultades para el acceso terrestre y para las tareas de asistencia.

Operativo conjunto para localizar y asistir a la víctima

Tras recibir el alerta, las fuerzas de seguridad desplegaron rápidamente un operativo de rescate en coordinación con distintas instituciones.

Participaron de las tareas:

Efectivos de la Comisaría Departamental Santa María .

. Integrantes de Bomberos Voluntarios .

. Personal de la Municipalidad, que colaboró con recursos tecnológicos destinados a optimizar la búsqueda.

Uno de los elementos clave del operativo fue el aporte de drones, utilizados para las tareas de localización y reconocimiento del terreno. La tecnología permitió reforzar el trabajo de los rescatistas en una zona caracterizada por su complejidad geográfica y por las dificultades propias de la altura.

Gracias al despliegue coordinado de los distintos equipos, los efectivos lograron llegar hasta el lugar donde se encontraba la persona accidentada.

Hallazgo y primeros auxilios

Una vez en el sector señalado, los rescatistas encontraron a un hombre de apellido Escalante, de 73 años de edad, quien presentaba lesiones de consideración como consecuencia de la caída.

En ese contexto, el personal actuante procedió a brindarle los primeros auxilios necesarios y la correspondiente contención, priorizando la estabilización del herido antes de iniciar el complejo descenso desde la zona montañosa.

Las tareas demandaron un importante esfuerzo logístico debido a la ubicación del accidentado y a las características del terreno, factores que obligaron a los equipos a avanzar con extrema precaución para garantizar tanto la seguridad de la víctima como la de los propios rescatistas.

Horas de trabajo hasta completar el descenso

Luego de la asistencia inicial, comenzó la etapa más extensa del operativo: el traslado del hombre desde el sector donde había quedado tras la caída hasta el pie del cerro.

Durante varias horas, los rescatistas trabajaron de manera ininterrumpida para concretar la evacuación. El descenso se desarrolló bajo la coordinación de los distintos organismos intervinientes, que mantuvieron el esfuerzo conjunto hasta lograr completar el rescate.

Finalmente, alrededor de las 21:00 horas, los equipos llegaron al pie del cerro, culminando así una operación que se extendió durante más de cuatro horas desde la recepción de la alerta inicial.

Intervención médica y actuación judicial

Una vez concluido el descenso, el hombre fue asistido por profesionales médicos del Hospital Zonal, quienes evaluaron su estado de salud y dispusieron su traslado inmediato al nosocomio para recibir atención especializada.

Paralelamente, las autoridades tomaron conocimiento formal de lo sucedido. La información fue puesta a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, organismo que intervino en el caso y desde donde se impartieron las medidas correspondientes a adoptar en relación con el hecho.

El episodio dejó en evidencia la rápida articulación entre fuerzas de seguridad, organismos de emergencia, personal municipal y equipos de salud, cuyo trabajo permitió localizar, asistir y evacuar a un hombre de 73 años que había sufrido una caída mientras practicaba parapente en una zona de alta montaña del departamento Santa María.