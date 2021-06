Un hombre Covid-19 positivo podría ir a la cárcel por no cumplir con el aislamiento obligatorio

Un hombre mayor de edad, oriundo del departamento El Alto, fue ayer detenido por la policía local, por orden del juez federal, Miguel Ángel Contreras, por una clara violación a los artículos 202 y 205 del Código Penal. Es que encontrándose notificado de ser portador del virus Covid-19, el ahora detenido no cumplió con el aislamiento obligatorio dado por el COE local, poniendo en riesgo, no solo su salud, sino la de toda la comunidad, al desarrollar prácticamente una vida normal.

De acuerdo a la información a la que accedió este diario, la policía local habría sido advertida que esta persona -a quien le habían detectado el virus a través del PCR- se había marchado de su domicilio y, junto a otras tres personas -una de la cuales también debía cumplir con el aislamiento por ser un contacto estrecho de este-, se habían marchado campo adentro, en busca de animales, que debían vender.

Luego de verificar la información, es decir, no encontrar al infractor en su domicilio donde debía cumplir el aislamiento, la policía puso en conocimiento del hecho a la fiscalía en turno, quien dio participación a la Justicia Federal.

En diálogo con este diario, el juez Miguel Ángel Contreras comentó que “efectivamente, se produjo la detención de esta persona, quien actualmente permanece detenida en el domicilio, hasta tanto cumpla con el tiempo impuesto por ser portador de Covid positivo, por haber puesto en riesgo la salud de la comunidad ante la propagación con sus actos irresponsables de dicha enfermedad”.

El funcionario judicial manifestó que también, junto al ahora detenido, otras tres personas fueron aisladas de manera preventiva de quienes se aguardan lso resultados de los PCR para determinar si se encuentran infectados o no.

“Este es el primer caso de esta naturaleza que se da en la provincia. En otras oportunidades, pudo haber existido hechos que no pudimos llegar a corroborarlo, pero en este caso sí y seguimos trabajando en el mismo. Una vez que cumple con el tiempo de aislamiento correspondiente, el sujeto será sometido a un proceso y podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión efectiva” resaltó Contreras.



Trabajos

Por otra parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Aguirre, y personal de la plana mayor de la Policía, firmaron las primeras resoluciones de carácter contravencional, mediante las cuales infractores realizarán trabajos comunitarios en distintos centros de salud por cuatro horas diarias.

La medida se adoptó luego de que estas personas, quienes fueron sancionadas por violar el DNU impuesto en el marco de la pandemia -prohibición de circulación, fiestas clandestinas, ingresos no autorizados a la provincia, etc.- y no poder abonar el monto monetario de las mismas. Los infractores cumplirán su sanción en distintas dependencias de salud, tales como, CAPS Amalia Fortabat; Posta Sanitaria Unidad Asistencia Periférica N°9 Divino Niño Jesús Barrio Villa Eumelia; Mini Hospital Carlos Bravo, Ministerio de Salud, Calle Chacabuco N° 160.