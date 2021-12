Un hombre denunció que fue estafado por 1,9 millones: a través de su emprendimiento entregó 190 cajas navideñas premium que nunca fueron pagadas

“Se acuerdan que les conté que había hecho una venta muy buena a una empresa? Bueno, parece que me recagaron de arriba de un puente, me pagaron todo con un cheque y hoy me vino rechazado sin fondos, llamó a todos los números de la empresa y nadie me atiende. Me quiero matar”.

Así comenzó a viralizarse el caso de “El Vikingo de las picadas”, un usuario activo en Twitter que denunció una estafa millonaria y asegura que hay al menos 10 damnificados en su misma situación.

Mauricio Urig, un hombre de 45 años oriundo de Luján dueño del emprendimiento “Picadas Viking” compartió en su cuenta de Twitter que hace algunas semanas recibió un mensaje de Whatsapp de un representante de una empresa llamada Agrofull que estaba interesada en adquirir 190 cajas navideñas premium para regalos empresariales, valuadas en casi 2 millones de pesos.

Tras varios días de ocurrido el hecho, "El Vikingo" cree que se trata de una especie de "piratas del asfalto" que en lugar de asaltar camiones "hacen estas estafas virtuales para revender la mercadería”.

La persona que lo contactó era un supuesto gerente de Agrofull llamado Marcelo Bressan, que se vendió a sí mismo y a su empresa, con una “imagen corporativa” en la foto de perfil.

En la primera charla con Mauricio afirmó que tenían “un holding de 7 empresas, consignatarios de haciendas, frigoríficos, exportadores y distribuidores de productos alimenticios”. En su perfil, se nombraban tres firmas bajo Agrofull: Chic Clean, Uros y Conangus.

“El Vikingo” (como lo llaman en Twitter) le envió un presupuesto con diferentes tipos de cajas navideñas con productos gourmet premium. El total del pedido eran $ 1,9 millones por las 190 cajas. Envió por chat las fotos de las cajas y los productos incluidos en casa una y cerraron el trato. Mauricio debía invertir $1,1 millón de pesos en materia prima para poder completar el pedido, y lo hizo.

"Me arruinaron, hijos de puta. Me endeudé para poder cumplirles con el pedido, al hijo de puta que me hizo la compra hasta le dejé de regalo una caja llena de cosas por 20 lucas. Me siento el más pelotudo del universo", insistió.

A raíz de esto, comenzó una colecta entre sus seguidores, por la que, según dijo, ya recaudó $ 500.000, que sería "el 25% de lo que le sacaron", explotó en su cuenta de Twitter que tiene más de 53 mil seguidores.

“Era una compra buena, me pasaron datos de la empresa y nosotros revisamos el Veraz, Nosis, no tenía cheques rechazados, tenían página web con números de teléfono, era una agroexportadora. Parecía todo serio y legal”, relató Mauricio en Telenoche el martes, luego de que su tuit se volviera viral.

“Nos dijeron que nos iban a pagar con un cheque en el día que fue entregado el 1° de diciembre a cobrar el 10, fuimos con la mercadería al depósito que era un portón con el logo de la empresa en Valentín Alsina, firmaron los remitos de la mercadería y hasta ahí parecía todo normal”, explicó el damnificado que, luego de compartir su historia, comenzó a recibir comentarios de al menos 10 emprendedores que tuvieron el mismo problema con esta empresa.

El cheque salió rechazado y sin fondos. Mauricio llamó a todos los teléfonos posibles: nada. “Desaparecieron”, asumió el damnificado.

Mauricio hizo la denuncia este miércoles al mediodía en la comisaría de Luján y quedó en manos de la UFI 9. "Seguramente la deriven a una de Lanús porque es donde dejé la mercadería”, explicó.

“Me fui hasta el depósito y había un cartel en la puerta que informaba que los proveedores nos comunicáramos a un estudio contable, que obviamente no atendió nadie”, contó indignado.

En esa visita, “El Vikingo” se encontró con otro hombre en la misma situación: le habían hecho un pedido por cinco millones de pesos de mercadería y no había visto un solo peso.

“Sé que el chico que me encontré en la puerta del lugar el martes es de una empresa mediana y pusieron un abogado e hicieron la denuncia, le vendieron leche en polvo y manteca por 5 millones de pesos”, reveló a este diario.

Y enumeró: “Un pibe que hace lo mismo que yo con cajas de navidad le hicieron un pedido de 3 millones, también una pinturería, una chica pastelera, así un montón. A todos les dieron cheques de diferentes bancos, todos sin fondo. No entiendo cómo tienen acceso a emitir cheques tan fácil. Otro que me contactó hoy tenía que entregar mercadería para ellos en Barracas y gracias a que vio la nota ayer no la llevó".

Consultado por una posible recuperación de la mercadería o la identificación de los estafadores por parte de la Justicia, Mauricio no se mostró esperanzado: "Si la Policía se ponía las pilas capaz los enganchaban, pero viste cómo funciona acá”.

“Hay cámaras por todos lados, no es tan difícil rastrearlos. La mercadería no creo que la recuperemos pero quizás con el revuelo mediático puede haber presión y quizás hagan algo y los encuentren”, sostuvo.

La clave ahora está en conocer cuántas personas están en su misma situación y fueron estafadas por este holding.