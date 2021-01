Un hombre denunció que sujetos a los que les debe dinero lo ahorcaron con una soga y le robaron $ 20 mil

Un hombre de 50 años denunció en los primeros minutos de la madrugada del sábado haber sido víctima de un violento episodio, en el que tres sujetos con una soga lo ahorcaron y, mientras le apuntaban con armas de fuego, lo despojaron de veinte mil pesos, el teléfono celular y la documentación de su automóvil. Antes de marcharse, los sujetos lo amenazaron de muerte si no saldaba la deuda que supuestamente tiene con estos. Deuda que sería la causa del violento episodio. Ayer, el personal de la División Investigaciones allanó una vivienda en la Capital y arrestó a un sospechoso.

Además, recuperaron el teléfono celular que sería propiedad de la víctima. LA UNIÓN pudo saber de voceros policiales y judiciales que el sábado, pasadas las 0:30 horas, Celestino Morales, con domicilio en San Isidro, departamento Valle Viejo, se apersonó en la Comisaría de Chumbicha y denunció haber sido víctima de un violento hecho.

Según habría manifestado a la Policía, hace más de tres semanas fue contactado por un sujeto -la identidad se preserva para no entorpecer la investigación judicial- quien le depositó 50 mil pesos en parte de pago de una motocicleta Honda Tornado. Si bien, reconoció el denunciante, recibió el dinero, lo habría gastado sin “conseguir” la moto que debía entregar.

El día sábado, siempre según el relato del denunciante, los ahora prófugos se comunicaron con él y le pidieron reunirse en el ingreso a La Cuesta de La Cébila, en el departamento Capayán.

Aproximadamente a las 21 horas, Morales llegó al lugar acordado en compañía de un familiar y, siendo cerca de las 23:00, llegó una camioneta Renault Daster, de color gris, con los tres acusados, de los cuales identificó a dos con nombre y apellido.

Uno de estos le pidió que descendiera del auto y, tras llevarlo hasta detrás de la camioneta, lo habrían agredido físicamente, para luego obligarlo a caminar hasta un camino de tierra donde, siempre según el relato de Morales, lo ahorcaron con una soga mientras otro de los sujetos le apuntaba con un arma de fuego, amenazándolo con matarlo.

El tercero de los sujetos lo despojó de la suma de 20 mil pesos, el teléfono celular y la documentación del vehículo en el que viajaba. Luego, le advirtieron que tenía hasta ayer (domingo) para reunir el dinero que le habían dado ($ 50 mil) o si no, lo iban a matar.

Tras marcharse, Morales regresó a su automóvil y condujo hasta Chumbicha, donde denunció lo ocurrido.

El hecho fue puesto de inmediato en conocimiento de la fiscal en feria, Jésica Miranda, quien dispuso que la denuncia y las actuaciones labradas por la Policía sean giradas a la Unidad Judicial N° 3 para que se continúe con la investigación.



Allanamiento

Asimismo, comisionó a personal de la División Investigaciones para que se abocaran a la causa.

De tareas investigativas realizadas, el personal de la División se constituyó en un domicilio del barrio San Martín de Porres, de esta ciudad Capital, donde arrestaron a un sospechoso del hecho. También, en dicho allanamiento, los investigadores recuperaron el teléfono celular que sería propiedad de la víctima. En cuanto a los otros dos sospechosos, quienes fueron identificados por Morales, voceros de la causa señalaron que trabajan en procura de dar con el paradero de aquellos, quienes podrían estar en el interior de la provincia.



Robaron alrededor de $70.000

Por otra parte, un joven fue víctima de un robo domiciliario en el cual los delincuentes se llevaron una cuantiosa cifra de dinero en efectivo.

El ilícito sucedió días atrás, pero se conoció recién ayer, cuando el joven realizó la denuncia.

De acuerdo a los datos que tuvo acceso LA UNIÓN, Gabriel Eduardo Ahumada, de 38 años, se ausentó de su departamento, ubicado en calle Aparicio Vildoza, de esta ciudad Capital, y regresó recién al día siguiente.

Al ingresar a su dormitorio, se dio con la novedad de que le faltaba una elevada suma de dinero, que tenía guardado en el placard.

Sin poder precisar el monto, el denunciante manifestó que se trataría de alrededor de setecientos mil pesos en efectivo, todos en billetes de mil.

Al darse con la ingrata sorpresa, se dirigió a la Unidad Judicial N° 5 y denunció el robo.