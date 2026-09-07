Pity Álvarez vuelve a tribunales: declara la médica legista que lo asistió tras su descompensación

El juicio contra Cristian "Pity" Álvarez se reanudará este lunes desde las 11, luego de la interrupción de la quinta audiencia provocada por una descompensación del músico, quien tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández.

La nueva jornada tendrá como uno de sus principales puntos la continuidad del testimonio de la médica legista Mariela Biazoni Rolla, cuya declaración quedó pendiente cuando Álvarez comenzó a sentirse mal.

El episodio ocurrió durante la última audiencia. Pity había solicitado ir al baño y, ante la demora en regresar a la sala, el tribunal pidió que fueran a buscarlo. Poco después fue encontrado en el hall de los tribunales porteños, donde manifestó que se sentía "sofocado".

Rolla, que estaba a punto de comenzar su declaración, se acercó para asistirlo y advirtió que necesitaba atención médica. Minutos después llegó una ambulancia del SAME.

Los profesionales constataron que el músico tenía la presión arterial y la glucemia elevadas. Sin embargo, no pudieron suministrarle medicación porque Álvarez no pudo precisar si había consumido alguna sustancia durante las horas previas.

Finalmente, fue trasladado al Hospital Fernández acompañado por su hermana, Silvina Débora. Pasadas las 17 recibió el alta y regresó a su domicilio junto a su abogado, Sebastián Queijeiro.

La salud de Pity, nuevamente bajo la lupa

El estado de salud del músico ya había generado planteos por parte de su defensa. Sus abogados sostienen que Álvarez no se encuentra en condiciones de afrontar el juicio y presentaron incluso un habeas corpus para solicitar la suspensión del debate y una evaluación médica.

El objetivo de esa evaluación, según la defensa, es determinar si el acusado puede comprender y seguir las audiencias.

Los episodios registrados durante las últimas jornadas alimentaron esas dudas. El miércoles pasado, Pity había llegado a los tribunales encapuchado y se quedó dormido antes del comienzo formal de la audiencia.

Una vez que ingresaron los jueces, volvió a dormirse. La situación provocó una advertencia del presidente del tribunal, Gustavo Goerner, al abogado defensor Javier Baños.

Ahora, una de las incógnitas de la sexta jornada será en qué condiciones llegará Álvarez a los tribunales y si podrá permanecer durante todo el desarrollo de la audiencia.

Qué declarará la médica legista

Mariela Biazoni Rolla había ingresado a la sala como la tercera testigo de la jornada anterior. Sin embargo, antes de comenzar formalmente su declaración, el tribunal advirtió que Pity todavía no había regresado.

La médica fue quien se acercó para asistirlo en el patio interno del edificio antes de la llegada del SAME. Por ese motivo, su testimonio quedó interrumpido y será retomado este lunes.

Su declaración es esperada porque podría aportar información relacionada con las heridas que sufrió Cristian Díaz, la víctima por cuyo asesinato Álvarez es juzgado.

Durante la audiencia anterior, el licenciado en criminalística Manuel Oscar Martín había explicado que los cuatro disparos que recibió Díaz estaban reagrupados en una zona de la cara y manifestó tener dudas sobre la trayectoria de los proyectiles.

En ese contexto, había señalado que la médica legista podría aportar mayores precisiones sobre ese aspecto.

Los otros testigos previstos para este lunes

Además de Rolla, está previsto que durante la sexta jornada declaren otros tres testigos que quedaron pendientes.

Se trata de Cristina Angélica Bustos, vinculada con la autopsia de Díaz; el psiquiatra Esteban Tolo Martínez; y Silvina Guzmán, médica psiquiatra forense retirada, quien prestará declaración mediante videoconferencia.

La jornada será seguida de cerca tanto por el tribunal como por la defensa, en medio de los planteos sobre el estado de salud de Álvarez y su capacidad para continuar el proceso.

Mientras el debate busca avanzar con la declaración de los testigos, los abogados del músico mantienen su postura de que su estado actual podría dificultar su comprensión y seguimiento de las audiencias.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.