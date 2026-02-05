Salvaje robo en Catamarca: lo golpearon para robarle el celular y fue hospitalizado

En la tarde de hoy, alrededor de las 16:00, personal policial de la Comisaría Séptima intervino en un hecho de violencia ocurrido en el barrio Eva Perón, donde resultó aprehendido un joven sospechado de agredir y robar a un vecino, logrando además la recuperación del teléfono celular sustraído.

El procedimiento se inició tras un alerta emitido por el SAE-911, que comisionó a los efectivos hasta la Manzana N° 33 del mencionado barrio. En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre de 33 años, quien manifestó haber sido agredido físicamente por un sujeto que, tras el ataque, le sustrajo un teléfono celular Samsung Galaxy A23 y se dio a la fuga a pie.

De inmediato, el personal policial realizó un operativo de rastrillaje por la zona y, como resultado, en la Manzana N° 40 procedió a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven de apellido Morales, de 26 años de edad. Asimismo, se logró recuperar el dispositivo móvil denunciado como robado, el cual se encontraba oculto entre las prendas de vestir del sospechoso, quedando en calidad de secuestro.

Cabe señalar que la víctima fue asistida por personal médico del SAME y trasladada al Hospital San Juan Bautista debido a las lesiones sufridas durante la agresión. En tanto, el aprehendido fue alojado en la dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, desde donde se impartieron las directivas correspondientes para continuar con la investigación.