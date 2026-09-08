Un joven fue arrestado en Catamarca tras atacar a su madre y dañarle el domicilio

En la tarde de hoy, a las 13:00, el sistema de emergencias SAE-911 emitió una alerta que movilizó de manera inmediata a los efectivos policiales. Los numerarios pertenecientes a la Seccional Segunda acudieron con rapidez al despliegue táctico requerido, constituyéndose de forma directa en las inmediaciones de la esquina formada por las calles Vicario Segura y Buenos Aires. La pronta respuesta de las fuerzas de seguridad en este sector estratégico de la ciudad permitió contener una situación de extrema tensión interpersonal antes de que escalara a consecuencias mayores.

Una vez en el lugar de los hechos, los uniformados procedieron a la aprehensión formal de un joven identificado con el apellido Samora, de 23 años de edad. El procedimiento cobró un matiz de extrema gravedad institucional debido a que el sospechoso fue sindicado de manera directa por su propia progenitora, una mujer de 57 años de edad. De acuerdo con los testimonios recogidos en el escenario del incidente, la damnificada señaló al joven como el supuesto autor material de una agresión de tenor verbal en su contra, la cual fue el preludio de una escalada destructiva que culminó cuando el causante provocó diversos daños materiales en el interior de la vivienda familiar.

Tras contener el episodio de violencia y asegurar la integridad de la escena, el procedimiento policial avanzó hacia los mecanismos legales y administrativos correspondientes para garantizar el acceso a la justicia. Las autoridades actuantes procedieron bajo las siguientes normativas y directrices operativas:

Asistencia a la víctima: Se invitó formalmente a la mujer damnificada de 57 años a radicar la denuncia penal correspondiente en la sede de la Unidad Judicial N° 2.

Traslado del demorado: El sujeto de apellido Samora fue puesto de manera inmediata a disposición de la Comisaría Décima, dependencia que detenta la competencia operativa por cuestiones de jurisdicción territorial.

Acción judicial: Tomó intervención directa la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, la cual impartirá las medidas procesales pertinentes para esclarecer los delitos de daños y agresión verbal denunciados.