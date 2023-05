Un joven fue brutalmente atacado por un pitbull

Un joven de 19 fue brutalmente atacado por un perro de raza pitbull, cuando caminaba junto a su madre por el barrio Villa Libre Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, Buenos Aires. Una vecina registró el fatídico episodio con su celular, la misma persona que en noviembre del año pasado también fue mordida por el mismo animal.

El hecho se produjo el domingo, en la calle Sócrates al 2500. Por esa zona se encontraba paseando la víctima, Fermín Jaeggi. El estudiante de 19 años estaba con su mamá y habían salido a dar una vuelta.

“Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara”, relató el estudiante a LU2. Así quedó el cuerpo del joven de 19 años atacado por un pitbull. (Foto: captura de video)

El joven se asustó y comenzó a pegarle para que se aleje. “Le di un montón de golpes en el hocico”, aseguró el estudiante, pero eso no fue suficiente para frenar al can. Es por eso que los habitantes de la cuadra corrieron a ayudarlos. Tal como se ve en el video, un vecino tomó un palo y comenzó a golpearlo, hasta que finalmente lo logró.

El chico tuvo que ser asistido en un centro de salud y afortunadamente se encuentra fuera de peligro. “Ahora estoy bien. Me molesta el abdomen al doblarme, atarme los cordones, hoy fue horrible. Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo y la herida del abdomen en un mes estará cicatrizada”, contó.

Un perro con antecedentes y una dueña agresiva

La vecina que filmó el video, el cual fue viralizado a través de las redes sociales, contó que en noviembre del 2022 la atacó el mismo perro. No solo eso, sino que además radicó la denuncia y la Justicia interpuso una medida restrictiva contra la dueña del pitbull, pero esta perimetral fue violada el domingo.

“Cuando salí a filmar y defender al chico, esta mujer me dijo que me va a matar y a prender fuego mi casa. Por eso voy a denunciarla otra vez, porque incumplió la medida”, afirmó la joven en diálogo con La Nueva.

“Todo esto lo tengo grabado y voy a presentarme ante la Justicia para ver qué resuelve. Ella vino hasta la puerta de mi casa para pegarme con un ladrillo y me gritaba 'no te tengo miedo, hdp'. Esto es un caos total y la culpa la tiene la dueña, no el animal”, agregó. El pitbull que atacó a un joven en Bahía Blanca habría sido llevado a un campo. (Foto: captura video)

La chica dijo que todavía presenta problemas de salud como consecuencia de las mordeduras en el abdomen y el tórax causadas por el perro, que durante los últimos meses protagonizó al menos cuatro incidentes de las mismas características.

“Ahora tengo más bronca porque el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, había ordenado que el pitbull permaneciera adentro de la vivienda de sus tenedores y que estuviera bajo el cuidado de sus dueños”, sostuvo la denunciante.

En las últimas horas, la Justicia allanó el domicilio donde vive la dueña del perro y la mujer aseguró que el mismo fue trasladado a un campo, en las afueras de la ciudad.