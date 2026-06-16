Un policía resultó herido durante un operativo en Catamarca

A las 13:25 de la tarde de hoy, un operativo policial se activó tras una alerta emitida por el SAE-911, que derivó en la rápida intervención de numerarios de la Comisaría Décima.

Los efectivos se constituyeron en un inmueble ubicado en la Manzana "F" del Asentamiento La Ribera, donde se desarrollaba una situación de conflicto intrafamiliar. Según los datos oficiales, en ese contexto fue aprehendido un hombre de apellido Vera (40), quien momentos antes habría protagonizado una discusión que derivó en una conducta violenta hacia sus propios familiares.

De acuerdo con la información recabada, el individuo se habría tornado agresivo contra sus hermanos y su madre, generando un cuadro de tensión que motivó la intervención urgente de las fuerzas de seguridad.

Una situación que escaló con la presencia policial

El procedimiento, que en un primer momento buscaba contener el conflicto familiar, tomó un giro más grave cuando los efectivos llegaron al domicilio.

Al notar la presencia de los uniformados, el hombre identificado como Vera habría reaccionado de manera hostil, extrayendo un cuchillo y enfrentando directamente a la comisión policial.

En ese momento, el sujeto utilizó el arma blanca para agredir a un oficial ayudante de Policía, provocándole una herida en una de sus manos. Este hecho elevó el nivel de riesgo de la intervención, obligando a los agentes a actuar de forma inmediata para resguardar la integridad del personal interviniente y de las personas presentes en el lugar.

Secuestro del arma y control de la situación

Tras el incidente, los efectivos lograron contener la situación y proceder al aseguramiento del elemento utilizado en la agresión.

Entre las medidas adoptadas en el lugar se destacan:

Secuestro del arma blanca utilizada durante el ataque al personal policial.

utilizada durante el ataque al personal policial. Aprehensión del hombre de apellido Vera (40) en el mismo inmueble.

en el mismo inmueble. Traslado del imputado a la seccional policial, donde quedó alojado a disposición de la justicia.

Una vez controlado el escenario, el individuo fue puesto bajo custodia en la dependencia correspondiente, quedando formalmente a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur.

Intervención judicial y acciones posteriores

Con el avance del procedimiento, se dispuso la intervención de la autoridad judicial competente. En ese marco, se invitó a los damnificados a radicar las denuncias penales correspondientes en la Unidad Judicial N° 2, con el objetivo de formalizar las actuaciones vinculadas al hecho de violencia ocurrido en el domicilio.

Asimismo, el efectivo policial que resultó herido durante el ataque realizó también la denuncia correspondiente en el mencionado precinto, dejando constancia del episodio y de la lesión sufrida en cumplimiento de sus funciones.