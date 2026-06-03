Un testigo clave afirmó que para Luque operar a Maradona era su "bala de plata"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuó este martes en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 7 de San Isidro, con la declaración del médico Rodolfo Benvenuti, quien esperó cerca de dos horas antes de ingresar a la sala. Su testimonio comenzó pasadas las 12, luego de que los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón deliberaran sobre un planteo presentado por los fiscales Cosme Iribarren y Patricio Ferrari.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la exclusión de un documento pericial considerado "parcial", así como la nulidad del testimonio de Mariana Flichman, gerente de Riesgo y Calidad Médica de Swiss Medical, quien redactó el acta de externación de Maradona en la Clínica Olivos, pero no la firmó y participó como perito de parte de Nancy Forlini. Los jueces decidieron abordar este planteo más adelante, y admitieron llamar a dos testigos para las próximas audiencias.

La relación con Maradona y Leopoldo Luque

Benvenuti explicó que conoció a Maradona por pedido de Víctor Stinfale, en medio de la internación del ídolo en la Clínica Olivos. Señaló que atendió también a los padres de Diego y que se comunicó con el neurocirujano Leopoldo Luque respecto a la estadía del paciente en el sanatorio de Vicente López.

El médico describió al paciente como "un paciente que hacía lo que quería, era difícil de manejar", recordando que Maradona se negó a realizarse una radiografía. Benvenuti indicó que hubo una discusión sobre los estudios, tras la cual Luque presentó un equipo de neurocirujanos: el doctor Rubino, que realizó la operación, y Salas, quien iba a asistir.

Según el testimonio, Stinfale solicitó expresamente que Benvenuti supervisara la intervención quirúrgica por el hematoma subdural detectado en la Clínica Ipensa de La Plata. En ese contexto, el médico reveló que Luque se lamentó por no poder operar personalmente, recordando la frase: "era la oportunidad de mi vida". Benvenuti aseguró: "Yo le dije que no estaba en condiciones anímicas para hacerlo".

La complejidad de la internación domiciliaria

Benvenuti destacó la dificultad de organizar una internación adecuada para Maradona, dado que "era inmanejable la situación, Diego no quería ir a una clínica de rehabilitación". Se planteó un sistema interdisciplinario que incluyera médico clínico, cardiólogo y ambulancia, con especial atención a la experiencia en tratamiento de adicciones.

El testigo enfatizó que la internación requería cuidados especiales:

Atención 24 horas

Aparato multiparamétrico y oxímetro

Supervisión de enfermería constante

Control de signos vitales, edemas y función urinaria cada 2-3 horas

Benvenuti detalló que, pese a la planificación, siempre se mantuvo la idea de internación domiciliaria, con especialistas en psiquiatría, cardiología, neurología y adicciones.

Contrainterrogatorio y momentos de tensión

El contrainterrogatorio a cargo del letrado Francisco Oneto derivó en un momento de fuerte tensión. Benvenuti relató que Maradona confiaba plenamente en Luque, insistiendo en que fuera él quien lo operara. En ese marco, surgió un enfrentamiento verbal:

Luque expresó "me sacan la oportunidad de vida" y "esta es mi bala de plata"

y Según Benvenuti, se trató de "la calentura del momento"

Durante la cirugía en Olivos, Luque habría sufrido una crisis de nervios y lloró en la habitación

El intercambio con Oneto fue interrumpido por los jueces. El magistrado Alberto Gaig pidió limitar las preguntas para no forzar al testigo, mientras que Ortolani advirtió sobre posibles sanciones por interrupciones reiteradas. El abogado replicó desafiando al tribunal: "sancióneme, sancióneme, sancióneme". Por su parte, Fernando Burlando también participó del tenso momento, aunque recibió indicaciones de objeción por parte de los magistrados.

Swiss Medical y Nancy Forlini como nexo

Además del relato de Benvenuti, dos empleados administrativos de Swiss Medical confirmaron que Nancy Forlini actuaba como "nexo" entre la aseguradora y los médicos de cabecera, coordinando la atención de Maradona y la comunicación con los profesionales que intervinieron en su internación.