Lo atraparon escapando con una garrafa robada en Catamarca

El operativo que movilizó a las fuerzas de seguridad tuvo su génesis a las 13:10, hora en la que el sistema de emergencias SAE-911 emitió una alerta que movilizó de manera inmediata a los recursos disponibles en el sector. En respuesta directa a este aviso, numerarios de la Comisaría Novena se desplazaron con rapidez hacia un punto neurálgico de la ciudad, situado en la intersección de avenida Los Inmigrantes y calle Juan Chelemin.

Una vez constituidos en el lugar señalado por las coordenadas geográficas de la llamada, los efectivos policiales procedieron a la aprehensión de un sujeto de apellido Páez (33). La medida cautelar y de carácter preventivo se adoptó luego de que el individuo fuera sorprendido in fraganti cuando transportaba un elemento que, tras las primeras verificaciones realizadas por el personal uniformado en el lugar de los hechos, despertó sospechas inmediatas sobre su procedencia legítima y motivó su incautación formal.

Elementos Incautados y el Vínculo con el Ilícito

El objeto central de la intervención y que motivó el procedimiento de retención preventiva fue una garrafa de gas de 10 Kg., de color celeste. Este bien material quedó formalmente en calidad de secuestro bajo la custodia de los agentes del orden, quienes iniciaron las averiguaciones pertinentes para esclarecer la secuencia de los acontecimientos previos a la interceptación del sospechoso en la vía pública.

A través de las tareas investigativas desplegadas en la zona, los uniformados lograron establecer con certeza que lo incautado sería producto de un ilícito. El análisis de las circunstancias permitió identificar a la persona afectada por este suceso delictivo:

Damnificada: Una mujer de 31 años de edad.

Acciones a seguir: La ciudadana fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente.

Instancia judicial inicial: El trámite formal para asentar la acusación y dar inicio a la investigación judicial debe realizarse en la Unidad Judicial N° 6.

Jurisdicción, Alojamiento y Disposición de la Justicia

Una vez concretada la aprehensión del sospechoso y asegurado el elemento material probatorio en el lugar del procedimiento, se activaron los protocolos correspondientes a la división territorial de las fuerzas de seguridad y el sistema de administración de justicia provincial.

El hombre de apellido Páez fue trasladado para su alojamiento definitivo bajo custodia en la Seccional Sexta, dependencia que por jurisdicción corresponde para el tratamiento administrativo y operativo de esta clase de situaciones dentro del mapa de seguridad local. La medida restrictiva de la libertad se mantendrática y sujeta estrictamente a las directivas impartidas por la autoridad judicial competente.

Finalmente, toda las actuaciones labradas, los datos recabados en el lugar del procedimiento y la persona aprehendida quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, órgano encargado de dirigir los pasos subsiguientes de la investigación penal preparatoria y determinar las responsabilidades legales que le caben al implicado en el hecho.