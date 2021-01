Una cabo de la Policía atropelló con su auto a un ciclista de setenta años y le provocó la muerte

Un hombre de 70 años perdió la vida ayer prácticamente en el acto, al ser embestida la bicicleta en la que se trasladaba por un automóvil, conducido una numeraria de la Policía de la Provincia.

A las 5.55 aproximadamente, el Comando Radioeléctrico de la Policía fue alertado que sobre la avenida Belgrano, intersección de calle Tucumán, se había producido una colisión y, sobre la cinta asfáltica, había una persona inmóvil, ya sin signos vitales.

De inmediato, el móvil de la Comisaría Séptima se dirigió al lugar donde, al arribar, los uniformados encontraron a dos mujeres al lado de la víctima fatal, quien por la documentación que llevaba consigo se lo identificó como Santos Bernardino Caliva (70), practicándole reanimación, pero nada pudieron hacer, el ciclista estaba ya sin vida.

Unos metros más adelante del cuerpo del fallecido, sobre la mencionada avenida, estaba detenido un automóvil marca Ford modelo K, de color gris, dominio DKY 279 y, a su lado, una mujer, identificada como Romina Irene Barrera (35), quien reviste el grado de cabo en la Policía de la provincia. Al entrevistarse con sus pares, Barrera les manifestó que mientras se dirigía a su lugar de trabajo (Dirección Comando Radioeléctrico) en su vehículo particular por avenida Belgrano con sentido cardinal oeste, al encontrarse cruzando la intersección de calle Tucumán; encontrándose los semáforos funcionando con la onda verde -según remarcó- embistió a Caliva. Según explicó la mujer policía, el ciclista se le habría cruzado de repente lo que no le dio tiempo de frenar el automóvil, embistiéndolo con violencia. Por el impacto, Caliva cayó sobre el parabrisas del vehículo y parte del techo para luego caer pesadamente a la cinta asfáltica y fallecer producto de las gravisimas lesiones sufridas.

Ante el fatal desenlace, la Policía dio participación al personal de la Unidad Judicial N° 7 y, por su intermedio, se informó de lo ocurrido al fiscal en feria Hugo Costilla, quien dispuso de inmediato que personal de Criminalística trabajara en el lugar, en procura de determinar la causa del violento choque que terminó con la vida del septuagenario. Asimismo, la autoridad judicial ordenó que personal de la División Bomberos trasladara el cuerpo el ciclista a la morgue judicial, para ser examinado por el médico legista, quien determinará si es necesaria o no la operación de autopsia.