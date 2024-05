Una joven denuncia que un depravado la tocó en el polideportivo Capital

Alrededor de las 20:10 de este miércoles, personal de la Comisaría Séptima se constituyeron en el Polideportivo Capital para tomar la denuncia de un “tocamiento indebido”,

La damnificada, una joven de 18 años, le relató a los policías que se separó de su grupo, y que, cuando estaba lavándose la cara en el tinglado donde practican gimnasia artística, notó a un hombre detrás de ella, y que, aprovechando que le daba la espalda y en posición de agachada, la tocó de manera indebida y que luego huyó del lugar. La joven, después de que este sujeto cometiera el hecho, entró en crisis y sólo pudo ver que llevaba unas zapatillas negras con detalles en rojo.

Los efectivos solicitaron una ambulancia del SAME para que examinaran a la joven, no obstante, ella no quiso ser examinada, por lo que se la invitó a radicar la denuncia penal en el Precinto Judicial 7.

Cabe mencionar que donde ocurrió el hecho no cuenta con cámaras de seguridad.