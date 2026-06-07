Una joven denunció a su pareja por violencia de género y robo en Catamarca

Una rápida intervención de efectivos policiales permitió esclarecer un hecho de violencia y presunto robo ocurrido durante la tarde de hoy en el barrio Portal del Norte N° 3. El procedimiento se inició a las 14:05, cuando personal de la Comisaría Décima Tercera acudió al lugar por requerimiento del SAE-911 para verificar una situación denunciada por una joven mujer de 25 años de edad.

Al arribar al sector, los uniformados mantuvieron diálogo con la damnificada, quien relató que minutos antes habría sido víctima de una agresión física por parte de su pareja. Según manifestó, tras el episodio de violencia, el hombre le habría sustraído un teléfono celular marca Samsung A-32, equipado con una funda de color morado, para luego darse a la fuga del lugar.

La información aportada por la mujer permitió a los efectivos contar con características precisas del supuesto autor del hecho, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda inmediato en la zona.

Una denuncia que combina agresión física y sustracción de un bien

De acuerdo con el relato brindado por la víctima, el episodio tuvo dos componentes centrales: la agresión física y la posterior sustracción de su teléfono celular. La mujer indicó que ambos hechos ocurrieron en cuestión de minutos y que, tras apoderarse del dispositivo, su pareja abandonó el lugar.

El elemento denunciado como sustraído fue identificado como un Samsung A-32 con funda color morado, una descripción que resultó clave para las tareas posteriores de localización e identificación.

La gravedad de la situación radica en que el hecho denunciado se produjo en el marco de una relación de pareja, contexto que motivó además la intervención de los organismos especializados en violencia familiar y de género.

Localización del sospechoso y recuperación del celular

Con los datos obtenidos en el lugar, los efectivos de la Comisaría Décima Tercera realizaron un rápido despliegue operativo con el objetivo de localizar al individuo señalado por la denunciante.

Las tareas de búsqueda dieron resultado en poco tiempo. El sospechoso fue interceptado en la esquina de la avenida San Juan Bautista y calle El Rosario, donde los policías procedieron a realizar el palpado superficial correspondiente.

Durante dicho procedimiento, los uniformados encontraron entre las prendas de vestir del sujeto el teléfono celular que había sido denunciado como sustraído momentos antes. El aparato coincidía con la descripción brindada por la víctima: un Samsung A-32 con funda color morado.

Ante esta situación, el dispositivo fue secuestrado y quedó incorporado a las actuaciones judiciales.

Intervención judicial y asistencia a la víctima

Como resultado del procedimiento, los policías procedieron a la aprehensión de un sujeto de 30 años de edad, señalado como el supuesto autor del hecho investigado.

Posteriormente, el hombre fue trasladado y alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que tendrá a su cargo el avance de la causa.

Por otra parte, la damnificada fue invitada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial de Violencia Familiar y de Género, organismo especializado en la recepción y tramitación de este tipo de hechos.

Canales de asistencia disponibles

Las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con líneas de asistencia y orientación permanentes.

Entre ellas se encuentran:

Línea 144 .

. Sistema de Emergencias 911.

Estos servicios poseen las siguientes características: