Una joven fue herida con un arma blanca y quedó internada: detuvieron a su expareja

Un nuevo episodio de violencia de género se registró anoche en la ciudad, cuando una joven mujer de 29 años resultó herida presuntamente por su expareja en inmediaciones de la plaza del Nido, ubicada en la esquina de calle Los Peregrinos y avenida Los Terebintos.

De acuerdo con la información policial, alrededor de las 23:10, numerarios de la Seccional Octava llegaron al lugar tras un requerimiento del SAE-911. Allí, la mujer manifestó que su expareja le habría provocado lesiones en el hombro izquierdo y en la espalda, aparentemente utilizando un arma blanca.

Al momento de la intervención policial, la damnificada estaba siendo asistida por personal médico del SAME, que acudió para brindarle atención ante las heridas sufridas.

Trasladada al Hospital San Juan Bautista

Debido a las lesiones que presentaba, la joven debió ser trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde finalmente quedó internada para recibir atención médica.

La gravedad de la situación motivó su derivación al centro de salud, mientras que, en paralelo, se desplegaron las actuaciones correspondientes para dar con el presunto responsable de la agresión.

El presunto agresor fue aprehendido

La intervención policial continuó durante la madrugada. Según se informó, a las 00:00, efectivos de la Comisaría Quinta lograron aprehender al presunto agresor, un hombre de 24 años, en la intersección de calle Ministro Dulce y pasaje Esquiú.

Tras el procedimiento, el joven fue trasladado y alojado en la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 5, organismo que interviene en la causa.

Dónde pedir ayuda ante situaciones de violencia

Ante situaciones de violencia familiar y de género, se recuerda que las mujeres pueden comunicarse con la línea gratuita 144 o llamar al 911.

Ambos canales constituyen vías de comunicación para solicitar asistencia. Las llamadas son anónimas y están disponibles durante las 24 horas del día, los 365 días del año.