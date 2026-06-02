Una mujer y dos menores resultaron heridos tras un accidente en Ruta n° 41

Un siniestro vial registrado en las últimas horas en el departamento Fray Mamerto Esquiú movilizó a personal policial, sanitario y municipal, luego de que una motocicleta en la que se trasladaban tres personas protagonizara un accidente sobre la Ruta Provincial N° 41, en el sector de Vista Larga.

El hecho se produjo hace instantes y, de acuerdo con la información disponible, tuvo como protagonistas a una mujer que conducía el rodado y a dos menores de edad que viajaban junto a ella. Las circunstancias que dieron origen al accidente todavía son materia de investigación, por lo que las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el episodio.

La situación generó una rápida respuesta de los organismos de emergencia, que acudieron al lugar para asistir a los ocupantes de la motocicleta y garantizar la atención médica necesaria tras el siniestro.

El accidente en Vista Larga

Según la información suministrada, la conductora era una mujer mayor de edad que se encontraba acompañada por dos menores. Tras el siniestro, los servicios de emergencia fueron convocados para intervenir de manera inmediata y brindar asistencia a los afectados.

Hasta el momento no se difundieron precisiones respecto de la mecánica del accidente ni la identidad de las víctimas, por lo que la investigación se encuentra orientada a determinar las causas que derivaron en el hecho.

Como consecuencia del accidente, los tres ocupantes del rodado requirieron asistencia médica.

Los dos menores de edad fueron trasladados al Hospital de Niños Eva Perón para recibir atención especializada. La derivación se concretó luego de las primeras evaluaciones realizadas en el lugar por el personal sanitario que acudió a la emergencia. Por su parte, la mujer que conducía la motocicleta también recibió asistencia médica y posteriormente fue derivada para continuar con su atención.

Amplio operativo de emergencia

Tras producirse el siniestro vial, distintos organismos trabajaron de manera conjunta en el lugar del hecho.

Entre las fuerzas y servicios que participaron del operativo se encuentran efectivos de la Comisaría de San Antonio, personal de la Guardia Urbana Municipal y profesionales del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La presencia de estas áreas permitió asistir a los heridos, ordenar la circulación en la zona y llevar adelante las primeras actuaciones vinculadas con la investigación del accidente.