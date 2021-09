Una mujer murió tras ser golpeada y violada en manada con una barra de acero

Una salvaje situación terminó con la vida de una mujer, quien fue atacada por un grupo de seis sujetos en la ciudad india de Mumbai, quienes la violaron y posteriormente usaron un fierro para continuar con el abuso que la llevó a la muerte. En tanto, la trágica situación generó una ola de protestas en la ciudad por la violencia a la que están sometidas las mujeres en India.

El hecho policial tuvo lugar hace dos semanas cuando una mujer caminaba con un amigo después de asistir el cine en la localidad de Mumbai, y de pronto, un grupo de seis hombres atacó a la pareja.

El hombre fue golpeado con una barra de acero hasta que pensaron que estaba muerto, mientras que la mujer fue violada y golpeada.

Los atacantes, además, usaron la misma barra de acero para abusar de la mujer de 34 años, provocándole graves heridas internas.

La víctima fue trasladada hasta un hospital local para tratar de salvarle la vida, pero después de dos semanas de lucha, la joven falleció.

Por otra parte, la policía arrestó a un hombre bajo sospecha de violación y homicidio, luego de supuestamente identificarlo a partir de imágenes de CCTV, dijo el comisionado de policía de Mumbai, Hemant Nagrale, aunque aún no fue acusado formalmente y permanecerá bajo custodia policial hasta el 21 de septiembre.

Balwant Deshmukh, inspector de policía principal en la estación de policía de Sakinaka, le dijo a CNN que la víctima y el presunto perpetrador no tenían hogar. Si es acusado y declarado culpable, el sospechoso podría enfrentar la pena de muerte.

Lo cierto, es que la activista contra la violación y los derechos de las mujeres, Yogita Bhayana, dijo que el caso en Mumbai había "sacudido a la nación una vez más" porque era "increíblemente similar" a la notoria violación y homicidio de una estudiante de 23 años en Nueva Delhi en 2012.

Protestas en la India

En tanto, la muerte de la mujer desató una ola de protestas en la ciudad por la horrible violencia a la que están sometidas las mujeres.

Las estadísticas de violaciones en la India son realmente escalofriantes ya que se informa que cada 15 minutos una mujer es violada en el país y que el 90 por ciento de los ataques no se denuncia, por ende, queda impune.