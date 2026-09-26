Una policía convulsionó en Casa Rosada y fue trasladada al hospital en helicóptero

Una mujer policía de la Federal, que se desempaña en la comisaría de la Casa Rosada, debió ser trasladada de urgencia al Hospital Churruca por un cuadro de convulsiones.

La mujer, identificada como Berta Benítez, fue trasladada en un helicóptero desde Balcarce 50 hasta el centro de salud, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios.

Así lo señalaron a la Agencia Noticias Argentinas (NA) fuentes oficiales, luego de que se observara a la aeronave despegar desde Casa Rosada.

La actividad del helicóptero en Casa de Gobierno había llamado la atención, teniendo en cuenta que el presidente Javier Milei se encontraba en ese momento en la Quinta de Olivos.