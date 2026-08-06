Uno de los enfermeros acusados por la muerte de Diego Maradona declarará por primera vez

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una audiencia clave con la declaración, por primera vez, del enfermero Ricardo Omar Almirón, uno de los ocho acusados en la causa que investiga las circunstancias del fallecimiento del astro argentino.

La comparecencia de Almirón adquiere especial relevancia debido a que fue el enfermero que tuvo a su cargo la última guardia antes de la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La audiencia se desarrollará en los Tribunales de San Isidro, donde el imputado volverá a presentarse luego de haber participado anteriormente en dos oportunidades dentro del proceso judicial. El enfermero ya había estado presente durante la audiencia de lineamientos de apertura, realizada el 14 de abril pasado, y también asistió a la última jornada del debate oral.

Sin embargo, esta será la primera vez que ofrecerá su versión de los hechos ante el tribunal.

La estrategia de la defensa

El abogado defensor de Ricardo Omar Almirón, Franco Chiarelli, brindó precisiones sobre la modalidad que tendrá la declaración de su cliente. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el letrado explicó que el enfermero no responderá preguntas formuladas por las partes que intervienen en el juicio.

En cambio, sí contestará los interrogantes que le plantee su propio abogado durante la audiencia. De esta manera, la defensa buscará que Almirón exponga su relato siguiendo una secuencia previamente organizada y centrada en las tareas que desempeñó durante el período en que estuvo asignado al cuidado de Maradona.

La estrategia apunta a presentar una reconstrucción cronológica de los hechos ocurridos durante sus jornadas laborales.

El relato de la última guardia

Según adelantó Franco Chiarelli, el enfermero desarrollará una exposición ordenada sobre el trabajo que realizó durante las distintas guardias que cumplió. El eje principal de su declaración estará centrado en su último turno, correspondiente a la noche del 24 de noviembre de 2020 y la madrugada del 25 de noviembre, jornada en la que falleció Diego Armando Maradona.

De acuerdo con lo informado por su abogado, Almirón relatará de manera cronológica lo sucedido durante ese período, comprendido entre las 19 horas y las 6.30 de la mañana.

La declaración buscará reconstruir las actividades desarrolladas durante esa guardia y aportar la versión del imputado sobre los acontecimientos registrados en esas horas.

La tercera presentación ante los Tribunales de San Isidro

La audiencia prevista para este jueves marcará la tercera ocasión en la que Ricardo Omar Almirón concurra a los Tribunales de San Isidro en el marco de este proceso judicial. Su primera participación ocurrió durante la audiencia inicial del juicio, realizada el 14 de abril, cuando se expusieron los lineamientos de apertura.

Posteriormente volvió a presentarse durante la última jornada del debate. Ahora, por primera vez, el enfermero ofrecerá su propio testimonio ante el tribunal.

La Fiscalía convocó al masajista Nicolás Taffarel

Además de la declaración de Almirón, la jornada contará con otro testimonio previsto por la Fiscalía. Durante la mañana declarará el masajista Nicolás Taffarel, quien fue citado para aportar información relacionada con las últimas semanas de vida de Diego Armando Maradona.

Según se indicó, se espera que el testigo brinde detalles sobre el período posterior al alta médica del exfutbolista de la Clínica Olivos, luego de la intervención quirúrgica por el hematoma subdural.

Su declaración estará enfocada en ese tramo del proceso de recuperación de Maradona y en las circunstancias que rodearon ese período.

Los contactos con Leopoldo Luque

El texto base también señala que Nicolás Taffarel mantenía conversaciones frecuentes con Leopoldo Luque. Durante el desarrollo del juicio ya se conocieron distintos audios intercambiados entre ambos, los cuales fueron incorporados al debate oral.

En ese contexto, la declaración del masajista podría aportar información vinculada con esos intercambios y con las últimas semanas de vida del exfutbolista. La Fiscalía convocó a Taffarel precisamente con el objetivo de incorporar nuevos elementos sobre ese período, previo al fallecimiento de Maradona.

Una audiencia con testimonios centrales

La jornada prevista en los Tribunales de San Isidro reunirá dos declaraciones que ocupan un lugar relevante dentro del desarrollo del juicio. Por un lado, el testimonio de Ricardo Omar Almirón, quien brindará por primera vez su versión de los hechos y explicará el desarrollo de la guardia que cumplió entre la noche del 24 de noviembre y la mañana del 25 de noviembre de 2020.

Por otro, la declaración de Nicolás Taffarel, convocado por la Fiscalía para referirse a las últimas semanas de vida de Diego Armando Maradona luego de la cirugía del hematoma subdural.

Ambos testimonios forman parte de una nueva etapa del debate oral que busca reconstruir los acontecimientos previos al fallecimiento del exfutbolista.