Vecindad del Chavo: absolvieron por el beneficio de la duda a dos hombres acusados de encubrimiento

Dos hombres, que debían responder por el delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedentemente grave, fueron ayer absueltos por el beneficio de la duda. Los mencionados llegaban acusados de guardar dinero producto de un robo con arma. En el expediente consta que la policía secuestró dinero en la “Vecindad del Chavo”, donde alquilaba uno de los imputados y también el autor del asalto -Guillermo Ávila, quien en mayo fue condenado por ese hecho a 9 años de prisión- pero no habría quedado en claro que aquel hubiera estado en posesión de los encartados.

Poco después de las 9.00 de la mañana, en el recinto de la Cámara Penal Nº 2, se reanudó la última audiencia en el juicio oral y público que tenía en el banquillo a Carlos Moreno y Argentino Córdoba, quienes llegaban imputados del delito de encubrimiento agravado por ser el hecho precedentemente grave.

Luego de escuchar los alegatos de las partes en la jornada del lunes, el juez Fabricio Gershani Quesada, quien presidió de manera unipersonal el debate, le otorgo la última palabra a los imputados, y luego, se retiró a deliberar el veredicto.

Cabe recordar que, en los alegatos, el fiscal Gustavo Bergesio había peticionado una pena de tres años de prisión para ambos sujetos, pero de cumplimiento efectivo para Moreno. En tanto que, las defensas de los mismos, ejercida por la defensora oficial Dra. Valeria Olmedo y el abogado particular, Victor García, por Córdoba y Moreno, respectivamente, pidieron la absolución por el beneficio de la duda, señalando que no había quedado acreditado en el juicio, en el que declararon tres policías que participaron del procedimiento y otros dos inquilinos de la “vecindad”, que sus clientes hubieran recibido el dinero denunciado como robado ya que no le fue encontrado en su poder el dinero secuestrado y, en el caso de Moreno, este hizo entrega a la policía de la billetera que tenía dinero.

Pasada media mañana, el magistrado volvió a constituirse en el recinto y por secretaria, se dio lectura de la sentencia, absolviendo mediante la misma por el beneficio de la duda a ambos acusados, ordenándose así también la inmediata libertad de Carlos Moreno, quien llegó a juicio privado de la libertad.