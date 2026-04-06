Un policía federal se quitó la vida y crece la preocupación por la crisis salarial en las fuerzas

El partido bonaerense de Merlo se convirtió este lunes en el escenario de una tragedia que sacude las estructuras de la Policía Federal Argentina (PFA). El hallazgo del cuerpo sin vida de un efectivo policial dentro de su vehículo particular no solo ha iniciado una investigación judicial, sino que ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes portan un uniforme frente a las presiones económicas y psicológicas.

Crónica de un hallazgo frente a las vías

La calma habitual en las inmediaciones de las vías del tren Sarmiento se vio interrumpida cuando un cuidacoches que trabajaba en la zona notó una situación inusual. Dentro de un Ford Ka gris estacionado en el lugar, se encontraba un hombre inmóvil. Tras el aviso a las autoridades, una médica que arribó al sitio constató el fallecimiento de la persona en el interior del automóvil.

La víctima fue identificada como Juan Antonio Laundolfi, un hombre de 43 años que ostentaba el grado de cabo dentro de la fuerza federal. Según confirmaron las autoridades, el deceso se produjo a raíz de un disparo a la altura de la sien, efectuado con su arma reglamentaria: una pistola calibre 9 milímetros Bersa Thunder Pro.

El trasfondo de la tragedia: problemas económicos

Si bien el impacto de la noticia fue inmediato, los detalles que surgieron tras las primeras pericias permitieron a los investigadores trazar una línea causal clara. Fuentes policiales confirmaron a la agencia NA que Laundolfi atravesaba serios inconvenientes económicos. Este factor habría sido el desencadenante de la drástica decisión del cabo, quien prestaba servicios en la División Sistemas Multi tecnológicos de la PFA.

La complejidad del caso ha llevado a que la justicia intervenga de manera directa. El hecho fue caratulado inicialmente como "averiguación de causales de muerte" y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°3 y la Secretaría N°9 de Morón. En el lugar de los hechos, efectivos de la Comisaría 1.ª de Merlo desplegaron un operativo exhaustivo para preservar la escena y recolectar evidencias que confirmen la mecánica del suicidio.

Datos técnicos del suceso

Para comprender la magnitud del operativo y las características del evento, se han recabado los siguientes detalles:

Identidad de la víctima: Juan Antonio Laundolfi, 43 años.

Rango y división: Cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), División Sistemas Multi tecnológicos.

Vehículo del hallazgo: Ford Ka color gris.

Arma utilizada: Pistola Bersa Thunder Pro, calibre 9 milímetros (reglamentaria).

Ubicación: Frente a las vías del ferrocarril Sarmiento, partido de Merlo.

Autoridades intervinientes: Juzgado Federal N°3 y Secretaría N°9 de Morón; Comisaría 1.ª de Merlo.

El contexto de la salud mental en Argentina

Este trágico suceso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una problemática social profunda. Según los últimos relevamientos oficiales, las estadísticas sobre suicidio en el país arrojan cifras de cuidado:

Aproximadamente el 30% de los intentos de suicidio en la Argentina corresponden a una franja etaria joven, situada entre los 15 y 29 años.

La presión económica y la falta de acceso a recursos de contención psicológica aparecen como factores de riesgo recurrentes en los informes de salud pública.

La muerte de Laundolfi resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención dentro de las fuerzas de seguridad, donde el acceso a un arma de fuego es constante y los niveles de estrés laboral se ven exacerbados por situaciones personales críticas.

Recursos de asistencia y prevención

Ante cualquier señal de riesgo o crisis emocional, las autoridades y especialistas en salud mental enfatizan la importancia de no atravesar estas situaciones en soledad. Existen canales gratuitos y confidenciales para brindar apoyo:

Línea 135: Asistencia al suicida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Línea 107: Servicio de urgencias del SAME.

0800-333-1665: Línea de Salud Mental Responde, específica para el área porteña.

El caso de Juan Antonio Laundolfi queda ahora en manos de la justicia federal, mientras la institución policial lamenta la pérdida de uno de sus integrantes en circunstancias que evidencian la fragilidad humana ante la crisis.