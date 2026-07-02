Secuestran medicamentos, documentación y registros veterinarios

Un allanamiento realizado en una vivienda del barrio 32 Viviendas Norte, en la ciudad Capital, permitió el secuestro de una importante cantidad de elementos y documentación que, de acuerdo con la información oficial, estarían vinculados con una investigación judicial iniciada tras la aprehensión de dos personas en la localidad de San Isidro, departamento Valle Viejo.

La medida fue concretada por efectivos de la División Delitos Culturales y Ambientales, con la colaboración de personal de la División Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia, en cumplimiento de una orden emanada del Juzgado de Control de Garantías N° 3, con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 7.

El procedimiento constituye una continuidad de las actuaciones iniciadas luego de que efectivos de la Comisaría de San Isidro aprehendieran a un hombre y una mujer, ambos de apellido Bracamonte, de 43 y 62 años, respectivamente, durante un operativo desarrollado en la esquina del pasaje Padre Larrouy y calle Tristán Lobo, en esa localidad del departamento Valle Viejo.

Una investigación que se originó en Valle Viejo

Según la información suministrada, la investigación tuvo su origen a partir de un procedimiento efectuado por personal de la Comisaría de San Isidro. En aquella intervención, los efectivos llegaron hasta la intersección del pasaje Padre Larrouy y calle Tristán Lobo, donde procedieron a la aprehensión de dos personas.

Los involucrados son un hombre de 43 años y una mujer de 62 años, ambos de apellido Bracamonte. A partir de ese procedimiento inicial, la causa continuó bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes, que dispusieron nuevas medidas para avanzar con la investigación.

Como parte de esas actuaciones, se ordenó el allanamiento de un inmueble ubicado en el barrio 32 Viviendas Norte de la Capital.

El allanamiento ordenado por la Justicia

La medida judicial fue ejecutada por efectivos especializados de la División Delitos Culturales y Ambientales, quienes contaron con el apoyo de personal de la División Investigaciones Judiciales de la Policía de la Provincia.

El operativo se llevó a cabo en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Control de Garantías N° 3, con la participación de la Fiscalía de Instrucción N° 7, organismo que interviene en la investigación. Durante el procedimiento, el personal policial realizó una inspección del inmueble con el objetivo de localizar elementos que pudieran resultar de interés para la causa.

La documentación

Uno de los aspectos destacados del procedimiento fue el secuestro de documentación vinculada con la atención de animales pertenecientes a aproximadamente 90 familias de distintos sectores del Valle Central.

Entre la documentación incautada figuran registros con diagnósticos clínicos y prescripciones de medicación destinadas a mascotas. Asimismo, se secuestraron formularios utilizados para prescripciones veterinarias y comprobantes relacionados con distintos servicios prestados.

La documentación también incluye recibos correspondientes al cobro de prácticas como desparasitación, vacunación y otras intervenciones veterinarias. Todo este material quedó incorporado al expediente judicial para las diligencias que disponga la autoridad competente.

Concluido el allanamiento, la totalidad de los elementos secuestrados fue puesta a disposición de la Justicia interviniente.