VIDEO: otra vez, policías violaron la cuarentena obligatoria

Otra vez, numerarios de una fuerza de seguridad, en el ojo de la tormenta por no respetar el aislamiento social y obligatorio. Esta vez, los protagonistas serían oficiales jefes y suboficiales de la que prestan servicio en la Dirección Drogas Peligrosas.

El hecho, que está siendo analizado por la Jefatura de Policía, habría ocurrido el pasado 9 de abril, cuando al menos diez efectivos compartieron una comida con motivo del festejo del cumpleaños de uno de ellos, en una clara violación a la cuarentena.

Aun cuando no se reportó ningún incidente ni desorden por el que tuviera que intervenir la fuerza de seguridad.

Aparentemente, uno de los presentes sería quien filtró el video ayer, a través de las distintas redes sociales.

De esta manera, fue que las imágenes de la reunión llegaron a manos del jefe de Policía, Avelino Caliva, quien hasta el cierre de esta edición no habría emitido ningún comunicado al respecto. Cabe señalar, que en lo que va de la cuarentena, ya suman diez los efectivos policiales detenidos y sumariados por violar el DNU presidencial.