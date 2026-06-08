VIDEO: taxistas y choferes de Uber se agarraron a trompadas en el CD

Lo que debía ser una instancia de discusión institucional para avanzar en la regulación de las aplicaciones de viajes en el partido de General Pueyrredón terminó convirtiéndose en uno de los episodios más escandalosos registrados en los últimos años dentro del Honorable Concejo Deliberante de Mar del Plata.

La sesión de la Comisión de Movilidad Urbana, desarrollada este lunes, tenía como objetivo abordar distintos proyectos vinculados al funcionamiento de las plataformas de transporte y a la actividad de los taxistas. Sin embargo, la jornada concluyó de manera abrupta cuando representantes de ambos sectores protagonizaron una violenta pelea en pleno recinto.

Las imágenes del enfrentamiento quedaron registradas por las cámaras de la transmisión oficial que se emitía en vivo a través de la plataforma YouTube, donde pudo observarse cómo la tensión acumulada durante el debate derivó en una batalla campal entre taxistas y conductores vinculados a las aplicaciones de viajes.

Un consenso inicial que duró apenas minutos

Según explicó a Infobae el concejal de la Coalición Cívica Guido García, quien además preside la Comisión de Movilidad Urbana, la reunión había comenzado bajo un acuerdo previo entre las partes involucradas.

La intención era que cada sector pudiera exponer su visión y presentar sus respectivas propuestas regulatorias para enriquecer el debate legislativo. De acuerdo con el relato del edil, al inicio de la sesión se consensuó que un representante de cada espacio compartiera su proyecto con el resto de los presentes.

Sin embargo, ese clima de entendimiento se mantuvo durante poco tiempo. Aproximadamente media hora después de iniciada la reunión, comenzaron los incidentes en el sector destinado habitualmente a los asistentes.

Lo que parecía ser una discusión dentro de los márgenes habituales de una audiencia pública escaló rápidamente hasta transformarse en un enfrentamiento físico de gran magnitud.

La exposición que desencadenó el conflicto

De acuerdo con la reconstrucción realizada por García, el episodio se originó durante la exposición de Facundo Setzes, referente de los choferes de aplicaciones.

Según detalló el presidente de la comisión, Setzes sostuvo durante su intervención que existían fallos judiciales que señalaban la legalidad de la actividad desarrollada por las plataformas de viajes. Esa afirmación provocó reacciones inmediatas entre algunos de los taxistas presentes en la sala.

"Setzes manifiesta que había fallos de la corte que marcaban que su actividad era legal, y eso generó silbidos y expresiones que precipitaron su reacción", explicó García al medio citado.

La situación se deterioró en cuestión de segundos. Los cruces verbales dieron paso a empujones y posteriormente a golpes de puño entre integrantes de ambos sectores.

Golpes, tensión y un desesperado pedido de calma

Mientras la pelea se desarrollaba dentro del recinto, el presidente de la comisión intentó recuperar el control de la sesión.

"Muchachos, por favor", se escucha implorar a Guido García en el video registrado durante la transmisión, mientras la disputa alcanzaba su punto más crítico.

Las imágenes muestran escenas de extrema tensión y desorden. Según la información difundida, Facundo Setzes no solo golpeó a algunos de los taxistas presentes, sino que además le propinó golpes de puño en el rostro a una mujer que se encontraba en el lugar.

La violencia de los acontecimientos obligó a interrumpir completamente la discusión legislativa, dejando sin tratamiento el resto de los temas previstos en el encuentro.

Los proyectos que estaban en debate

De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223.com.ar, la reunión había comenzado con el tratamiento de una iniciativa impulsada por la Coalición Cívica.

El proyecto busca establecer una regulación para el funcionamiento de las aplicaciones de transporte dentro de General Pueyrredón.

Posteriormente, los integrantes de la comisión abordaron una propuesta presentada por la Unión Cívica Radical, orientada a modificar aspectos de la normativa relacionada con los taxistas. En ese marco, también se insistía en la necesidad de obtener una respuesta por parte del gobierno respecto de distintas cuestiones vinculadas al sector.

El momento de mayor tensión llegó cuando se avanzó hacia el tercer punto del orden del día.

Se trataba de una propuesta elaborada por la Asociación Civil Conductores Unidos, entidad que nuclea a trabajadores de aplicaciones de viajes y que impulsa su propio esquema regulatorio para la actividad.

Fue precisamente durante el abordaje de esta iniciativa cuando la situación terminó por desbordarse y derivó en el enfrentamiento físico que paralizó la sesión.

Repudio institucional tras el escándalo

La magnitud de los incidentes generó un fuerte impacto dentro del ámbito político local, especialmente porque el objetivo original de la convocatoria era construir consensos en torno a una problemática que desde hace tiempo genera tensiones entre distintos actores del transporte urbano.

Tras los hechos, Guido García expresó su rechazo a lo sucedido y lamentó que la discusión no pudiera desarrollarse en los términos previstos.

"Repudiamos y rechazamos lo sucedido. Queríamos que se pueda debatir en un marco de escucha como se había hecho hace tres meses", concluyó el concejal de la Coalición Cívica, espacio político fundado por Elisa Carrió.

La jornada, que había sido convocada para avanzar en la búsqueda de soluciones regulatorias para una actividad en permanente discusión, terminó convirtiéndose en un episodio de violencia que eclipsó por completo el debate legislativo y dejó expuesta la profunda confrontación existente entre los sectores involucrados.