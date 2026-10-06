Caso Sastre Collado: el ginecólogo acusado de abuso sexual se abstuvo de declarar

Este martes dio inicio en la circunscripción local el esperado debate oral que pone bajo la lupa la conducta del ginecólogo Felipe Sastre Collado. La apertura del proceso judicial tuvo lugar en la Cámara Penal N° 3, en una jornada marcada por definitorios movimientos procesales en el recinto. El médico llegó a este juzgamiento imputado por graves delitos que habrían sido cometidos en el ejercicio de su profesión contra dos pacientes que habían concurrido a un centro de salud privado de la ciudad Capital.

Durante el desarrollo de esta primera audiencia matutina, la dinámica del tribunal registró decisiones clave. En primer término, al ser consultado por las autoridades judiciales, Felipe Sastre Collado optó por el silencio y se abstuvo de declarar. De forma inmediata a la postura asumida por el imputado, se dio paso al testimonio de las víctimas. Las dos denunciantes declararon formalmente ante los jueces del tribunal y ratificaron en todos sus términos los hechos que ventilados en la causa, sosteniendo de manera firme los severos señalamientos por los abusos sufridos dentro del marco de la relación de confianza profesional.

El proceso

El proceso judicial reúne precisiones fundamentales sobre la investigación previa, las calificaciones penales atribuidas y las autoridades a cargo de la conducción del debate:

• Delitos Imputados: Abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, en concurso real.

• Lugar de los Hechos: Consultas médicas llevadas a cabo en un centro de salud privado de la ciudad Capital.

• Marco Temporal Investigado: La investigación abarca hechos ocurridos en 2018 y 2023, figurando asimismo en el expediente la comisión de los delitos durante consultas desarrolladas en los años 2018 y 2022.

• Instrucción de la Causa: Investigación previa llevada adelante por la Fiscal de Instrucción N° 1, Yesica Miranda, quien formuló la acusación y la posterior elevación a juicio.

• Integración del Tribunal: El debate se desarrolla bajo la dirección del tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Patricia Olmis y Marcelo Soria.

• Ministerio Público Fiscal: Intervención a cargo del fiscal subrogante Augusto Barros.

• Defensa Técnica: Representación legal a cargo del abogado Ezequiel Walther y la abogada Florencia Abdala, estando la defensa técnica principal a cargo de Walther.

La postura de la defensa

Tras la conclusión de la primera audiencia, los abogados defensores Ezequiel Walther y Florencia Abdala manifestaron sus impresiones sobre el arranque del juzgamiento y expresaron que en esta primera jornada "la verdad de Sastre empieza a tomar forma".

Dentro de los argumentos centrales sostenidos por los letrados para desestimar la acusación por delitos contra la integridad sexual, la defensa plantea de manera categórica que el especialista "solo realizó una práctica médica" durante la atención de las pacientes. De este modo, la postura de la defensa busca confrontar las declaraciones de las dos víctimas, quienes reafirmaron que sufrieron abusos en el contexto de las consultas clínicas.

Continuidad de las audiencias

La actividad en los tribunales continuó durante el horario vespertino, previéndose que el debate prosiga por la tarde sin la presencia inicial de testigos. Para el desarrollo global del juicio, se ha convocado a una nómina cercana a las veinte personas llamadas a prestar declaración testimonial a lo largo de las distintas audiencias programadas.

El cronograma del proceso judicial establece que mañana declararán más testigos citados por las partes. Con la producción de nuevas pruebas y testimoniales en los próximos días, el tribunal buscará avanzar en el esclarecimiento definitivo de los hechos denunciados contra el médico ginecólogo.