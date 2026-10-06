Caso Agostina: en el celular de Barrelier hallaron una foto de una mujer desnuda y maniatada

La investigación judicial orientada a esclarecer el brutal femicidio de Agostina Vega, la adolescente de apenas 14 años, ha sumado en las últimas horas un elemento de enorme gravedad que no solo abrió insospechadas líneas de análisis, sino que destapó una trama de horror aún más profunda. En el marco de los peritajes tecnológicos efectuados sobre el teléfono celular perteneciente al imputado, Claudio Barrelier, de 33 años, los investigadores descubrieron una fotografía datada en el año 2024. En dicha imagen gráfica aparece una mujer completamente desnuda y maniatada, cuya identidad hasta el momento sigue siendo un absoluto enigma para las autoridades.

Este impactante descubrimiento generó un vuelco de proporciones en el expediente judicial. Al respecto, la letrada Fernanda Analiz, quien ejerce la representación legal del padre de la adolescente asesinada, brindó reveladores detalles en declaraciones al programa El Show del Lagarto. Durante la entrevista, la abogada afirmó de manera categórica que en la actualidad la querella ya contabiliza y puede hablar formalmente de seis presuntas víctimas vinculadas al accionar del imputado.

Cuestionamientos a la inacción judicial previa

Uno de los ejes más controvertidos de las recientes revelaciones gira en torno al manejo procedimental que tuvo previamente el dispositivo móvil de Claudio Barrelier. Según las precisiones vertidas por la abogada Fernanda Analiz, el teléfono celular fue incorporado recientemente a la investigación que conduce con rigor el fiscal Raúl Garzón. Fue precisamente el fiscal Garzón quien logró recuperar la valiosa información correspondiente al año 2024 que el propio acusado había intentado eliminar.

La letrada lanzó duros cuestionamientos al señalar que el dispositivo ya había estado con anterioridad bajo la custodia de los tribunales y, sin embargo, no fue analizado de forma oportuna. La reconstrucción de las falencias en la custodia y análisis del aparato se sintetiza en los siguientes puntos:

• Falta de Peritaje Oportuno: El teléfono celular ya se encontraba secuestrado por la Justicia en el marco de una investigación previa iniciada en el año 2025, causa que estaba a cargo del fiscal Iván Rodríguez. • Recuperación de Archivos: La información clave de 2024 fue rescatada gracias a las maniobras periciales promovidas por el fiscal Raúl Garzón, quien logró restaurar el material que el imputado había borrado para ocultar sus rastros. • Oportunidad Perdida: La abogada querellante remarcó que el análisis exhaustivo del teléfono en la causa de 2025 habría permitido tomar medidas cautelares severas mucho antes de la tragedia de Agostina Vega.

Al fundamentar su postura y criticar el accionar del sistema judicial, la letrada Fernanda Analiz sostuvo con vehemencia: "En la investigación de 2025 este teléfono podría haber sido peritado y no se hizo. El fiscal Garzón recuperó la información que esta bestia había borrado. Este teléfono estaba secuestrado por la Justicia pero no se analizó". En esa misma línea analítica, la defensora vinculó de manera directa dicha negligencia con el trágico desenlace de la adolescente de 14 años, enfatizando: "El femicidio de Agostina no empezó en mayo de 2026, esto se podría haber prevenido mucho antes encerrando a este pervertido y no se hizo".

La situación de Marianela Palmero

La causa judicial no solo cerca la figura de Claudio Barrelier, sino que salpica de forma directa a su círculo más íntimo. En este esquema se encuentra imputada y privada de la libertad Marianela Palmero, quien era la pareja del acusado al momento de los hechos y actualmente se halla detenida bajo la acusación de encubrimiento.

Respecto del grado de participación de Marianela Palmero, la abogada Fernanda Analiz ofreció importantes precisiones sobre la conducta de la mujer. La querellante afirmó de forma tajante que Palmero estuvo presente en los hechos que son materia de investigación tanto en el caso del femicidio de Agostina Vega ocurrido en mayo de 2026 como en los acontecimientos investigados durante la causa de 2025. No obstante, en lo que respecta a la estremecedora fotografía hallada en el teléfono celular vinculada al año 2024, la abogada aclaró cautelosamente que por el momento no pueden confirmar su presencia en dicho evento.