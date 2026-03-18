Violencia en Catamarca: agredió a su ex con un chuchillo y lo detuvieron

Hoy, a las 17:20, efectivos de la Seccional Décima se constituyeron en calle La Rioja al 800 tras recibir un llamado del Sistema de Atención de Emergencias (SAE-911). La presencia policial respondió a una denuncia directa de una mujer de 37 años, quien relató que momentos antes había sido víctima de un acto de violencia por parte de su expareja.

Según su testimonio, el hombre, de 42 años, habría adoptado una conducta agresiva y verbalmente violenta, vociferándole insultos y amenazas antes de agredirla físicamente con un cuchillo tipo tramontina.

La rápida actuación de los uniformados permitió la aprehensión inmediata del presunto agresor, asegurando tanto su custodia como el secuestro del arma blanca utilizada durante el incidente.

Procedimientos judiciales y policiales

Tras la aprehensión, el hombre de 42 años fue alojado en la dependencia policial correspondiente, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Este procedimiento garantiza que el caso siga su curso conforme a la ley y permite que la víctima ejerza su derecho a la denuncia formal.

Paralelamente, se invitó a la mujer afectada a realizar la denuncia penal en el Precinto Judicial N° 2, asegurando el acceso a la justicia y a las medidas de protección que correspondan. Este paso es fundamental en los casos de violencia familiar y de género, ya que inicia el proceso legal y facilita la intervención judicial sobre el agresor.

El caso pone de relieve la necesidad de que las víctimas conozcan y utilicen los canales disponibles, como la línea 144, asegurando que cada llamada pueda traducirse en acción inmediata y protección efectiva.