Violencia en Catamarca: un joven fue aprehendido tras un intento de robo y agresión a su ex

En la mañana de hoy, alrededor de las 11:00, personal policial intervino en un episodio de violencia registrado en la zona sur de la Capital catamarqueña. La actuación se produjo a solicitud del SAE-911, que alertó a efectivos de la Comisaría Décima sobre una situación que requería presencia inmediata.

El procedimiento tuvo lugar en el pasaje San Francisco al 2.000, donde los uniformados se constituyeron tras recibir la notificación del hecho. Una vez en el lugar, los agentes procedieron a la aprehensión de un sujeto de 21 años, señalado como el presunto responsable de un intento de robo seguido de agresión física.

La denuncia de la víctima

Según la información recabada en el lugar, el joven fue sindicado por su expareja, una mujer también de 21 años, como el autor del hecho. De acuerdo con su testimonio, el individuo habría intentado sustraerle un teléfono celular.

La situación escaló cuando, al no lograr su cometido, el sospechoso habría reaccionado con violencia, agrediéndola físicamente. Este elemento constituye un agravante en el contexto del hecho, ya que combina un presunto delito contra la propiedad con un episodio de violencia interpersonal.

El señalamiento directo de la víctima permitió a los efectivos actuar de manera inmediata, procediendo a la detención del acusado en el lugar de los hechos.

Traslado y actuación judicial

Luego de la aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado en la seccional. La situación del detenido quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que será la encargada de determinar los pasos procesales a seguir en el marco de la investigación.

En paralelo, las autoridades invitaron a la damnificada a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial N° 2, instancia clave para avanzar en el proceso judicial correspondiente y documentar oficialmente los hechos denunciados.

Canales de asistencia disponibles

Las autoridades recordaron que las personas que atraviesen situaciones de violencia pueden recurrir a líneas de asistencia gratuitas y permanentes. Entre ellas:

Línea 144: atención especializada para víctimas de violencia de género.

Llamadas al 911: para emergencias inmediatas.

Estas vías presentan características fundamentales:

Gratuidad total

Anonimato garantizado

Disponibilidad las 24 horas del día

Cobertura durante los 365 días del año