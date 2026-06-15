Violencia en Catamarca: una joven atacó con un cuchillo a una adolescente y le cortó la cara

A las 15:50 de la tarde de hoy, por requerimiento del SAE-911, efectivos de la Comisaría Décima se hicieron presentes en la intersección de la calle Florida y pasaje San Cayetano, en el marco de un procedimiento que se inició a partir de un reporte de emergencia.

En el lugar, los uniformados tomaron contacto con una adolescente de 14 años de edad, quien relató una situación de extrema violencia ocurrida instantes antes de la llegada policial. De acuerdo con su manifestación, una mujer la habría agredido físicamente en el rostro, generando un escenario de conmoción en plena vía pública.

El requerimiento inicial del sistema de emergencias derivó en una intervención inmediata, con presencia policial en el sector y la adopción de las primeras medidas de contención y resguardo.

El testimonio de la adolescente y la denuncia inicial

Según lo informado en el lugar del hecho, la menor de 14 años expresó que, tras la agresión física, la mujer involucrada habría pasado a una instancia aún más grave de intimidación, al amenazarla de muerte con un arma blanca antes de retirarse rápidamente de la escena.

Ante esta situación, el personal policial actuante dispuso las acciones correspondientes en el marco del procedimiento, y se invitó a la adolescente a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial N° 2, instancia donde se canalizan este tipo de actuaciones para su correspondiente investigación.

El relato inicial fue clave para la continuidad del operativo, ya que permitió orientar la búsqueda de la presunta agresora en las inmediaciones del hecho, utilizando las características aportadas en el testimonio de la víctima.

Operativo policial y aprehensión en la vía pública

Con los datos obtenidos en el lugar de la denuncia, los efectivos de la Comisaría Décima ampliaron el recorrido de búsqueda por la zona circundante. El despliegue se concentró en sectores cercanos a la intersección inicial, con el objetivo de dar con la persona señalada.

Fue así que, en inmediaciones de la esquina de las calles Vicario Segura y Florida, el personal policial logró concretar la aprehensión de la supuesta agresora, identificada con el apellido Amaya, de 19 años de edad.

Durante el procedimiento, y en el marco de un palpado superficial realizado conforme a los protocolos de seguridad, los efectivos constataron que la joven llevaba entre sus prendas de vestir una hoja de cuchillo, elemento que posteriormente fue secuestrado como parte de las actuaciones preventivas.

Intervención judicial y directivas del Ministerio Público

Tras la aprehensión de la joven identificada como Amaya (19), el caso quedó bajo la órbita judicial correspondiente. En consecuencia, la mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, autoridad que tomó intervención inmediata en el hecho.

Desde dicha Fiscalía se impartieron las directivas a adoptar para la continuidad de la investigación, en el marco de las actuaciones que se iniciaron a partir de la denuncia de la adolescente y el procedimiento policial posterior.