Violencia familiar en Catamarca: arrestan a un hombre tras agredir a su sobrina

El reloj marcaba las 02:20 horas cuando la tranquilidad de la madrugada en la Primera Etapa del barrio Acuña Isí se vio interrumpida por un grave episodio de violencia. En ese preciso instante, la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad provinciales permitió abortar una situación de agresión intrafamiliar que afectó de manera directa a una joven integrante de la comunidad.

El despliegue táctico y la rápida reacción en el sector estuvieron a cargo del personal del COEM-Kappa, una división especializada cuyas tareas de prevención y patrullaje resultan fundamentales para el abordaje inmediato de incidentes en la vía pública y en zonas residenciales. Al llegar al lugar de los hechos, los efectivos constataron la situación y procedieron conforme a los protocolos establecidos para salvaguardar la integridad de la persona afectada.

El operativo de aprehensión y el perfil de los involucrados

Como resultado de las diligencias efectuadas en el escenario del suceso, el personal policial concretó la aprehensión de un sujeto de 41 años de edad. De acuerdo con los datos recabados en el lugar, este individuo habría agredido físicamente a su sobrina, configurando un ataque directo contra un miembro de su propio entorno familiar. La víctima de este episodio de violencia resultó ser una joven de 19 años de edad, cuya identidad e integridad quedaron bajo el resguardo de los procedimientos institucionales activados tras el hecho.

Para comprender la magnitud operativa del procedimiento, es pertinente detallar los aspectos técnicos y logísticos que rodearon la intervención:

Hora exacta del procedimiento: 02:20 horas.

Ubicación geográfica: Primera Etapa del barrio Acuña Isí.

Fuerza actuante: Personal del COEM-Kappa.

Perfil del aprehendido: Un sujeto de sexo masculino de 41 años de edad.

Condición del presunto autor: Supuesto autor del hecho de agresión física.

Perfil de la víctima: Una joven de 19 años de edad, sobrina del aprehendido.

Derivación jurisdiccional y pasos procesales a seguir

Una vez consumada la aprehensión del sospechoso en la locación del barrio Acuña Isí, se activó el circuito legal correspondiente para garantizar el avance de las actuaciones judiciales. El sujeto fue trasladado y alojado en la Comisaría Novena, dependencia que ejerce el control y la competencia territorial en esa zona y que corresponde por jurisdicción al área donde se registraron los acontecimientos de la madrugada.

En paralelo a la situación de privación de libertad del presunto agresor, las autoridades policiales y judiciales centraron su atención en la contención y el asesoramiento de la damnificada. En este sentido, se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente, un paso procesal indispensable que deberá sustanciarse formalmente en la Unidad Judicial N° 9.

Todo el procedimiento quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, organismo encargado de impartir las directrices legales pertinentes y de liderar la investigación orientada a esclarecer de manera definitiva los hechos denunciados durante las primeras horas de la jornada.