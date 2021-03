Violencia de género: Detuvieron a siete sujetos por incendiar, golpear y amenazar a sus exparejas

La violencia contra la mujer no cesa en la provincia y preocupa cada vez más la cantidad de hechos que se reportan, que van desde un grito a feroces golpizas y hasta quema del domicilio de la víctima. Durante el fin de semana, es decir, entre la tarde del viernes y la tarde de ayer domingo, se denunciaron más de treinta hechos de violencia contra la mujer. Solo en la tarde del sábado, el fiscal en turno, Alejandro Gober, imputó e indagó a tres sujetos por este tipo de delito. Hoy lunes, al menos otros tres serán trasladados por la policía a la fiscalía para su indagatoria.

Uno de los tantos episodios denunciados el fin de semana terminó con la detención de Roque Reartes (55), en el barrio San Martín, de la localidad de Chumbicha, departamento Capayán.

De acuerdo a la información policial, el sábado a las 20.00 horas, la policía local llegó al lugar alertada de un desorden familiar. Al llegar, se entrevistaron con la víctima, una mujer mayor de edad, quien les manifestó que en horas del mediodía, el ahora detenido habría intentado prenderla fuego en su casa, luego de una fuerte discusión, donde la habría agredido físicamente también. Manifestando que, en ese momento, no realizó la denuncia, pero que sí ahora daba cuenta a la policía, en razón que Reartes había comenzando a insultarla y temía por lo que pudiera hacer. La policía consultó vía telefónica al fiscal Alejandro Gober y al Juzgado de Familia N° 3 a cargo de la Dra. Ramos, quienes dispusieron la exclusión del hogar del mencionado. Sin embargo, al intentar notificarlo de la medida, la policía fue agredida por Reartes, quien finalmente fue detenido y alojado en la comisaría, desde donde hoy será trasladado a la fiscalía general de esta ciudad Capital para ser indagado por el fiscal Gober.



Capital

En los primeros minutos de la madrugada de ayer, en el barrio Loteo Parque Sur, la policía asistió a una mujer de 27 años, a quien su pareja, de apellido Vega, momentos antes, en aparente estado de ebriedad, la había agredido físicamente, para luego retirarte en una camioneta marca Peugeot color blanca. La mujer le dijo a los policías que cursa un embarazo de riesgo y que sentía fuertes dolores en el vientre debido al forcejeo que tuvo con esta persona, por lo que se solicitó una ambulancia del SAME para, posteriormente, trasladarla a la Maternidad. En tanto, desde el comando se solicitó a las patrullas la ubicación y el arresto del violento.

En la mañana de ayer, en tanto Marcelo Alejandro, de 19 años, fue detenido por agredir física y verbalmente a su pareja de 22 años, en el barrio Valle Chico, en el sur de la capital. Como así también, golpeó la puerta del inmueble y arrojó piedras al interior. Mientras la damnificada se dirigía a realizar la denuncia, el móvil recorrió la zona, logrando la aprehensión de Silva, a quien se le secuestró también el teléfono de la denunciante.



Detenido

Asimismo, ayer a las 10:00 de la mañana, efectivos de la Comisaría Séptima se apersonaron en calle Alpatauca y calle Yuntasuma, del barrio Eva Perón, donde una mujer, de 33 años, denunció que, minutos antes, su expareja Rodrigo Callafa la había agredido físicamente para, posteriormente, romperle el teléfono celular marca Samsung modelo Mini de color blanco; para luego, retirarse del lugar.

Seguidamente, los efectivos se dirigieron al domicilio del ahora detenido Callafa, donde fueron atendidos por un familiar, quien les permitió el ingreso a la morada, no encontrando al agresor. Más tarde, el sujeto acusado se presentó en la dependencia judicial y denunció a su ex por daños en su domicilio.



Herido

Finalmente, a las 12:00 del mediodía, un joven de 21 años, de apellido Heredia, fue detenido por agredir físicamente a su pareja de 29 años, al igual que a su progenitora de 41 años, en un domicilio del barrio Los Ejidos. Al arribar la policía a la casa del agresor donde ocurrió el hecho, este ya no se encontraba, pero fue detenido en las inmediaciones. Sin embargo, la policía puso en conocimiento del fiscal que, al momento de ingresar el sospechoso a la dependencia, este presentaba cortes punzantes en la espalda, oreja derecha y lateral externo del cuádrice que, según dijo, fueron producidos por su pareja. Se solicitó presencia del móvil del SAME, quienes trasladaron al sujeto al hospital, donde le realizaron puntos de suturas en la parte posterior de tórax y retiro auricular.