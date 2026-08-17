Violencia de género: dos arrestados en Santa María

Dos procedimientos policiales vinculados a supuestos hechos de violencia de género fueron registrados en el departamento Santa María. Las intervenciones estuvieron a cargo de efectivos de distintas dependencias policiales y terminaron con el arresto de dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

El primero de los hechos tuvo lugar en la ciudad de Santa María, donde efectivos de la Comisaría Departamental Santa María procedieron al arresto de un joven de 25 años de edad, señalado por el supuesto delito de violencia de género. De acuerdo con la información proporcionada, el sujeto fue trasladado y alojado en la seccional policial, quedando a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

El segundo procedimiento se produjo en la localidad de San José, también en el departamento Santa María. En este caso, personal de la Comisaría de San José se dirigió hasta el Camping Municipal, donde procedió al arresto de un hombre de 46 años de edad.

El primer arresto

El primero de los procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Departamental Santa María, quienes intervinieron ante un supuesto hecho de violencia de género registrado en esa ciudad. Como resultado de la intervención, los policías arrestaron a un joven de 25 años, quien quedó vinculado al supuesto delito de violencia de género.

Luego del procedimiento, el hombre fue trasladado hasta la dependencia policial, donde quedó alojado mientras las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial. La intervención policial permitió avanzar con el procedimiento correspondiente y poner al sujeto a disposición de la autoridad judicial competente.

El otro hecho, en San José

El segundo episodio ocurrió en la localidad de San José, también perteneciente al departamento Santa María.

Según la información proporcionada, personal de la Comisaría de San José llegó hasta el Camping Municipal de esa localidad. En ese lugar, los efectivos procedieron al arresto, en averiguación del hecho, de un hombre de 46 años de edad. El sujeto fue arrestado por el supuesto delito de violencia de género y posteriormente trasladado a la seccional policial.

Una vez en la dependencia, quedó alojado y a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial, al igual que ocurrió con el joven arrestado en el otro procedimiento.

Ambos casos quedaron a disposición de la Justicia

Los dos procedimientos tuvieron como denominador común la intervención de dependencias policiales del departamento Santa María ante supuestos hechos de violencia de género. En ambos casos, los hombres fueron trasladados y quedaron alojados en las respectivas seccionales policiales, mientras la situación quedó a disposición de la Fiscalía de la Cuarta Circunscripción Judicial.

Se trata de dos hechos diferentes, ocurridos en distintos puntos del departamento y protagonizados por personas de diferentes edades. El primero involucró a un joven de 25 años en la ciudad de Santa María, mientras que el segundo tuvo como protagonista a un hombre de 46 años, arrestado en el Camping Municipal de San José.

Las mujeres víctimas de violencia familiar y de género pueden comunicarse a la Línea 144 o al 911. La llamada es gratuita y anónima, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

