Catamarca: detuvieron a tres sujetos que intentaban entrar a robar en una vivienda

En la noche de ayer, alrededor de las 22:00, efectivos del Grupo Infantería de Zona Norte desarrollaban recorridos preventivos en el barrio Libertad 50 Viviendas, ubicado en la localidad de Sumalao, departamento Valle Viejo, cuando una situación sospechosa captó su atención y derivó en un operativo inmediato.

Durante estas tareas de vigilancia, orientadas a la prevención del delito y al resguardo de los vecinos, los uniformados detectaron a tres individuos en una actitud que rápidamente encendió las alertas. Se trataba de sujetos de apellidos Acosta (27), Rolón (28) y Villagrán (31), quienes, según se pudo establecer, se encontraban en plena acción al momento de ser advertidos por la presencia policial.

Sorprendidos infraganti en pleno intento de ingreso

De acuerdo con la información recabada, los tres hombres habrían sido sorprendidos infraganti mientras trepaban la tapia medianera de una vivienda perteneciente a un hombre de 52 años de edad. Este detalle resulta clave en la reconstrucción de los hechos, ya que evidencia la intencionalidad de ingreso al inmueble en un contexto claramente irregular.

Al percatarse de la llegada de la unidad móvil, los sospechosos reaccionaron de inmediato e intentaron evadir la intervención policial. La maniobra consistió en emprender la huida a pie, alejándose rápidamente del lugar donde se encontraban.

Sin embargo, la respuesta de los efectivos fue rápida y coordinada. A pocos metros del punto inicial, los individuos fueron interceptados y aprehendidos, lo que permitió frustrar cualquier posible delito en curso y asegurar a los involucrados.

Un elemento clave: la motocicleta abandonada

En medio de la precipitada fuga, los sujetos dejaron atrás un elemento que ahora forma parte central del procedimiento: una motocicleta Honda Wave 110 cc., de color gris. Este vehículo quedó en el lugar y fue inmediatamente secuestrado por el personal interviniente.

El abandono del rodado en el momento de la huida no solo refuerza la hipótesis de la urgencia con la que los sospechosos intentaron escapar, sino que también aporta un elemento material que podría resultar relevante en el avance de la investigación.

Datos técnicos del vehículo secuestrado:

Marca y modelo: Honda Wave

Honda Wave Cilindrada: 110 cc

110 cc Color: Gris

Gris Estado: Secuestrado en el lugar del hecho

Intervención judicial y pasos posteriores

Tras concretarse la aprehensión, los tres sujetos fueron trasladados y alojados en la Seccional de San Isidro, dependencia que corresponde por jurisdicción. Allí quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que será la encargada de avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.

En paralelo, se procedió a invitar al damnificado —el propietario de la vivienda involucrada— a radicar la denuncia penal en la Unidad Judicial N° 10, paso fundamental para formalizar el proceso y aportar su testimonio a la causa.