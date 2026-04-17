Tras un allanamientos, arrestan a un hombre acusado de estafa en Catamarca

En la tarde de hoy, a las 15:00, se concretó un operativo de alto contenido investigativo en el marco de una causa por presunta estafa, que derivó en la detención de un hombre y el secuestro de elementos tecnológicos considerados relevantes para la causa.

El procedimiento fue llevado a cabo tras una serie de tareas específicas propias de la especialidad, desarrolladas por efectivos de la División Ciberdelitos de la Policía de la Provincia, dependientes del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5). Estas acciones se realizaron en estricto cumplimiento de las directivas emanadas por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Comercial de la Sexta Circunscripción Judicial de Villa Unión, Provincia de La Rioja, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte.

La intervención judicial previa y el trabajo articulado entre las distintas áreas evidencian el carácter planificado del procedimiento, en el que cada instancia respondió a una estrategia investigativa previamente delineada.

El allanamiento: ubicación y despliegue

El operativo se materializó en una vivienda situada en la Avenida Choya al 4.000, donde los investigadores irrumpieron con una orden de allanamiento debidamente autorizada. En el lugar, los efectivos actuaron junto a sus pares de la División Investigaciones Judiciales de la Institución, reforzando así el despliegue operativo.

El accionar en el domicilio incluyó tareas de inspección, identificación de elementos de interés y verificación de información previamente recolectada durante la etapa investigativa. Este tipo de procedimientos, enmarcados en causas vinculadas a delitos de carácter tecnológico o económico, requieren una intervención precisa para preservar evidencias digitales.

Detención y secuestro de elementos

Como resultado del allanamiento, se procedió a la detención de un sujeto de 58 años de edad, identificado con el apellido Beltrán, quien quedó inmediatamente a disposición de la Justicia interviniente.

Asimismo, durante el procedimiento se concretó el secuestro de dispositivos considerados clave para la investigación:

Un (01) teléfono celular marca Samsung

Una (01) tarjeta SIM

Estos elementos, según se desprende de la investigación en curso, estarían vinculados al supuesto delito de estafa, constituyéndose en potenciales fuentes de evidencia para el avance de la causa.

La investigación: eje en el delito de estafa

El caso se inscribe en una línea investigativa orientada a esclarecer un supuesto delito de estafa, aunque no se brindaron detalles adicionales sobre la modalidad específica del hecho. Sin embargo, la participación de la División Ciberdelitos sugiere que podría tratarse de maniobras en las que intervienen medios digitales o comunicaciones electrónicas.

El secuestro de un teléfono celular y una tarjeta SIM refuerza esta hipótesis, dado que estos dispositivos suelen ser utilizados como herramientas centrales en este tipo de ilícitos. La pericia sobre estos elementos será determinante para reconstruir eventuales comunicaciones, transacciones o vínculos con otras personas involucradas.

Intervención judicial y pasos a seguir

Tras el procedimiento, tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, que ya impartió las medidas a seguir en el marco de la causa.

El rol del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Comercial de la Sexta Circunscripción Judicial de Villa Unión resulta central en esta etapa, al igual que la participación de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Norte, que supervisa el avance del proceso.

En este contexto, se abre una nueva fase investigativa en la que se analizarán las pruebas recolectadas, especialmente el contenido de los dispositivos incautados, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer los hechos bajo investigación.