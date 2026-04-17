El Colegio de Abogados y la Escuela Judicial impulsan la formación continua del sistema legal en Catamarca

En un paso significativo hacia la consolidación de un sistema judicial más eficiente y actualizado, el Colegio de Abogados de Catamarca firmó un convenio de cooperación institucional con la Escuela de Capacitación Judicial. La iniciativa tiene como eje central la formación continua de abogados matriculados y empleados del Poder Judicial, en respuesta a las crecientes demandas de especialización que atraviesa el ámbito jurídico.

El acto de firma contó con la presencia de destacadas autoridades de ambas instituciones. Por el Colegio de Abogados participaron su presidente, Rafael Santa Cruz, junto a la vicepresidenta Susana Saadi. En representación de la institución judicial, estuvo presente la Dra. Fernanda Rosales Andreotti, quien acompañó la formalización de este acuerdo que marca un nuevo capítulo en la articulación entre organismos clave del sistema legal provincial.

Capacitación permanente como eje de transformación

El convenio establece un marco de colaboración integral orientado a mejorar la calidad del servicio de justicia a través de la capacitación permanente. Este enfoque reconoce que la actualización constante de conocimientos no es un complemento, sino una condición indispensable para el ejercicio profesional en un entorno cada vez más dinámico.

En este sentido, el Colegio de Abogados asumirá un rol activo al incorporar a matriculados y agentes judiciales dentro de su oferta académica. Esta incluye una amplia variedad de propuestas formativas diseñadas para abarcar diversas áreas del derecho:

Cursos especializados

Jornadas de actualización

Talleres prácticos

Diplomaturas temáticas

Por su parte, la Escuela de Capacitación Judicial también se compromete a integrar a los abogados matriculados en sus programas, lo que configura un sistema de intercambio bidireccional. Esta articulación permite que ambas instituciones amplíen su alcance y optimicen sus propuestas educativas.

Optimización de recursos y acceso a la formación

Uno de los aspectos más relevantes del acuerdo radica en la decisión de trabajar de manera conjunta en la difusión de las actividades de capacitación. Este esfuerzo coordinado busca garantizar que la información llegue de manera efectiva a todos los potenciales beneficiarios, promoviendo una mayor participación.

Asimismo, el convenio contempla la optimización de los recursos disponibles, tanto en términos de infraestructura física como de herramientas tecnológicas. Esto incluye el uso compartido de:

Espacios para el dictado de clases presenciales

Plataformas digitales para formación virtual

Este enfoque híbrido responde a las nuevas modalidades educativas y permite ampliar el acceso, superando limitaciones geográficas o de disponibilidad horaria.

En paralelo, se prevé la implementación de beneficios arancelarios destinados a quienes acrediten estar al día con su matrícula. Esta medida tiene un doble propósito: por un lado, incentivar la regularización profesional y, por otro, facilitar el acceso a instancias de formación de calidad.

Una política sostenida de fortalecimiento profesional

Desde ambas instituciones destacaron que este tipo de convenios no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una política sostenida de fortalecimiento profesional. La capacitación continua se presenta como una herramienta estratégica para garantizar que quienes integran el sistema judicial cuenten con las competencias necesarias para enfrentar los desafíos actuales.

En un contexto donde el derecho evoluciona constantemente y surgen nuevas problemáticas, la especialización y el dominio de herramientas técnicas se vuelven fundamentales. Este acuerdo, en ese sentido, no solo apunta a mejorar el desempeño individual de los profesionales, sino también a elevar el estándar general del servicio de justicia.

Un paso hacia una justicia más eficiente

La firma de este convenio refleja una visión compartida entre el Colegio de Abogados de Catamarca y la Escuela de Capacitación Judicial: la convicción de que la calidad institucional se construye a partir del conocimiento y la formación permanente.

Al promover la actualización constante y facilitar el acceso a instancias educativas, ambas entidades contribuyen a consolidar un sistema judicial más preparado, más eficiente y mejor equipado para responder a las demandas de la sociedad. En definitiva, se trata de una apuesta estratégica por el futuro del ejercicio del derecho en la provincia.