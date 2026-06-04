Violencia intrafamiliar en Catamarca: golpeó a su hermano y lo amenazó con un cuchillo

En la tarde de hoy, a las 18:15, la Seccional Tercera recibió la presencia espontánea de un joven de 27 años, quien relató a los efectivos policiales un episodio de violencia ocurrido en su domicilio. Según su declaración, su hermano lo habría agredido físicamente y, posteriormente, lo amenazó con un arma blanca, antes de retirarse del lugar.

El relato del denunciante permitió a la policía actuar de forma inmediata, movilizando unidades por la zona para localizar al presunto agresor y prevenir un posible riesgo mayor para la víctima.

Aprehensión del sospechoso

Tras recibir la denuncia, los uniformados iniciaron recorridos por la zona basándose en las características físicas y descriptivas aportadas por el damnificado. La búsqueda concluyó en la intersección de la calle Ingeniero González y avenida Camino de la Virgen, donde los agentes divisaron al hombre señalado como autor del hecho.

El sospechoso, identificado únicamente por su apellido, Aseguin, de 31 años, al notar la presencia de la unidad móvil, intentó huir de manera inmediata. Sin embargo, la persecución fue breve, y la policía logró interceptarlo a pocos metros del punto inicial de fuga, asegurando así la detención sin que se registraran incidentes adicionales.

Procedimientos legales y medidas posteriores

Una vez capturado, el sujeto fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este. Este procedimiento responde al marco legal vigente ante situaciones de agresión y amenazas con armas blancas, garantizando la protección del denunciante y el correcto proceso judicial.

Paralelamente, se invitó al damnificado a formalizar la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 3, lo que permitirá que las autoridades judiciales evalúen la situación y determinen los pasos legales a seguir en función de los hechos denunciados.