Violenta gresca en Catamarca: dos aprehendidos y un herido hospitalizado

A las 19:50 de la tarde de ayer, un llamado al SAE-911 activó el protocolo de intervención policial ante un presunto desorden que se estaría produciendo en la avenida Costanera Sur S/N°. En respuesta a la solicitud, personal de la Comisaría Segunda se constituyó de inmediato en el lugar señalado con el objetivo de verificar la situación y restablecer el orden.

Al arribar, los efectivos se encontraron con un escenario de marcada tensión. Varias personas de ambos sexos protagonizaban un enfrentamiento abierto, en el que, según lo observado por los uniformados, algunas de ellas portaban armas blancas. La escena no sólo evidenciaba agresiones físicas, sino también una escalada de violencia que incluía el arrojo de elementos contundentes entre los involucrados y la profusión de amenazas.

El cuadro obligó a reforzar la presencia policial en el sector. Ante la magnitud del desorden, los efectivos de la Comisaría Segunda solicitaron de inmediato la colaboración de sus pares del GIR-Sur, con quienes coordinaron acciones para controlar la situación.

Como resultado del procedimiento, se procedió a la aprehensión de un sujeto de apellido Tapia (24) y de una joven mujer de apellido Quiroga (27), quienes fueron señalados en el contexto del desorden.

Un herido trasladado por el SAME

En el marco de la gresca, la violencia tuvo consecuencias concretas. Un sujeto resultó con una herida en la cabeza, aparentemente producto del impacto de una piedra. El hecho se habría producido durante el intercambio de elementos contundentes entre los involucrados.

Ante la lesión sufrida, fue necesaria la intervención de facultativos médicos del SAME, quienes brindaron asistencia en el lugar y dispusieron el traslado del herido al Hospital San Juan Bautista para una evaluación y atención más exhaustiva.

Este dato confirma la gravedad del enfrentamiento y la potencialidad lesiva de los objetos utilizados durante el desorden, que derivaron en una lesión que requirió asistencia médica inmediata y derivación hospitalaria.

A disposición de la Fiscalía del Distrito Sur

Tras el control de la situación y la aprehensión de los dos involucrados, las actuaciones continuaron en el ámbito judicial. Tapia (24) y Quiroga (27) fueron alojados en las dependencias policiales respectivas, quedando a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, que deberá determinar los pasos procesales a seguir en relación con los hechos ocurridos.

El procedimiento, iniciado a partir del llamado al SAE-911, concluyó así con la intervención coordinada de distintas áreas de seguridad y salud:

Comisaría Segunda, como primera fuerza actuante.

GIR-Sur, en apoyo para el control del desorden.

SAME, para la asistencia y traslado del herido.

Hospital San Juan Bautista, como centro de atención médica.

Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, como autoridad judicial interviniente.