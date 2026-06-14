Violenta pelea entre jóvenes en Fiambalá: hubo aprehendidos y la Policía realizó disparos disuasivos

Momentos de tensión se vivieron en la ciudad de Fiambalá luego de que un grupo de jóvenes protagonizara una violenta gresca en el barrio 80 Viviendas, situación que motivó la intervención de efectivos policiales.

De acuerdo con la información conocida, la pelea involucró a varias personas y generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades sobre los incidentes.

Al arribar al lugar, el personal policial debió actuar para dispersar a los participantes del enfrentamiento. Según trascendió, los efectivos realizaron disparos disuasivos con el objetivo de controlar la situación y evitar que los hechos de violencia se agravaran.

Como resultado del operativo, varios sujetos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar las responsabilidades correspondientes.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por este tipo de episodios y señalaron que los enfrentamientos entre grupos de jóvenes son frecuentes en la zona. En ese sentido, solicitaron una mayor presencia policial y controles preventivos para evitar nuevos hechos de violencia.

Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades competentes, que continúan investigando las circunstancias que originaron la pelea.