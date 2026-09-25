Cuatro mujeres detenidas por una causa de daños en Catamarca

Durante la jornada de hoy, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia llevaron adelante medidas judiciales en distintas viviendas del barrio Los Ejidos, en el marco de actuaciones que derivaron en el arresto en averiguación del hecho de cuatro personas.

El procedimiento alcanzó a cuatro mujeres, de 23, 26, 30 y 35 años de edad. Las dos primeras, de 23 y 26 años, tienen el apellido Vera, mientras que las restantes fueron identificadas con los apellidos Leiva, de 30 años, y Cedrón, de 35.

La intervención policial se desarrolló a partir de requerimientos judiciales que pesaban sobre las cuatro personas y que habían sido dispuestos por la Fiscalía de Novena Nominación.

Una causa por el supuesto delito de daños

De acuerdo con la información del procedimiento, las cuatro mujeres contaban con un requerimiento judicial por el supuesto delito de daños. En ese contexto, los efectivos concretaron los arrestos en averiguación del hecho durante las medidas realizadas en el sector.

La intervención quedó así vinculada a una investigación judicial en curso, sin que la información consignada detalle otros elementos de la causa más allá del delito que motivó los requerimientos.

Tras el procedimiento, las cuatro personas fueron puestas a disposición de la Justicia Penal interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes dentro del marco de la causa.

Amplio despliegue de unidades policiales

El operativo contó además con la participación de distintas dependencias y grupos especializados de la Policía de la Provincia. La presencia de estas unidades acompañó el trabajo realizado por los efectivos de la División Investigaciones durante el cumplimiento de las medidas judiciales.

Las cuatro personas quedaron a disposición judicial

El procedimiento concluyó con el arresto en averiguación del hecho de las cuatro mujeres identificadas en las actuaciones. Todas ellas contaban con requerimientos judiciales emitidos por la Fiscalía de Novena Nominación, en relación con el supuesto delito de daños.