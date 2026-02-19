Violento ataque en Catamarca: agredió con un caño a su pareja y a su hijo menor

A las 19:40 de la tarde de ayer, un requerimiento al SAE-911 activó un procedimiento policial en la Manzana "D" del barrio San Antonio Sur, en la capital catamarqueña.

La alerta movilizó a motoristas del COEM-Kappa, quienes se constituyeron de inmediato en el lugar tras recibir la comunicación oficial. La rápida respuesta permitió intervenir en un episodio de violencia intrafamiliar que, según la información suministrada, se había producido instantes antes del arribo del personal policial.

En el domicilio señalado, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 46 años de edad, quien habría protagonizado un grave episodio de agresión física contra su pareja, una mujer de 33 años, y contra el hijo menor de edad de la mujer.

La agresión y el secuestro del elemento utilizado

De acuerdo con los datos oficiales, el sujeto habría agredido físicamente a ambas víctimas utilizando un caño como elemento contundente. La intervención policial permitió no solo resguardar la integridad de las personas afectadas, sino también secuestrar el objeto presuntamente utilizado en la agresión, el cual quedó bajo custodia como elemento de interés para la investigación judicial.

El accionar de los uniformados incluyó:

Aprehensión inmediata del presunto autor del hecho.

Secuestro del caño utilizado en la agresión.

Asistencia inicial a las víctimas.

Orientación a la damnificada para radicar la denuncia penal correspondiente.

En ese marco, los efectivos invitaron a la mujer a formalizar la denuncia en la Unidad Judicial N° 9, dependencia competente para recepcionar este tipo de presentaciones formales.

Actuación judicial y jurisdiccional

Una vez concretada la aprehensión, el hombre fue puesto a disposición de sus pares de la Comisaría Novena, que interviene por razones de jurisdicción en la zona donde ocurrió el hecho.

Asimismo, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur, organismo encargado de conducir la investigación penal preparatoria y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

El procedimiento se desarrolló dentro del marco legal vigente, garantizando tanto la preservación de pruebas como el cumplimiento de las formalidades procesales necesarias para el avance de la causa.

Violencia familiar: canales de asistencia disponibles

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de la violencia familiar y de género, una realidad que continúa demandando la intervención articulada de fuerzas de seguridad, organismos judiciales y redes de contención social.

En este sentido, las autoridades recordaron que las mujeres víctimas de violencia familiar y de género cuentan con canales de asistencia gratuitos y confidenciales:

Línea 144: gratuita, anónima y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Línea 911: para emergencias inmediatas.

Ambas vías permiten recibir orientación, contención y, en caso necesario, activar protocolos de intervención urgente.

Un caso que activa los mecanismos institucionales

La secuencia de hechos registrada en el barrio San Antonio Sur evidencia la activación coordinada de los mecanismos institucionales ante situaciones de violencia.

La causa queda ahora bajo la órbita de la Fiscalía interviniente, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes para esclarecer el hecho y determinar las responsabilidades penales que pudieran caber.

Mientras tanto, el recordatorio de los canales de denuncia y asistencia subraya la importancia de la denuncia temprana y del acceso a herramientas institucionales disponibles para quienes atraviesan situaciones de violencia en el ámbito familiar.