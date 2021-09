Violento ataque a su expareja y exsuegros: "Pido perdón, nunca intenté matarlos"

El violento ataque que Arnaldo "Nino" Leiva cometió en 2019 contra su expareja y los padres de ella, está llegando a su etapa final. En la tercera audiencia que se llevó a cabo esta mañana en la Cámara de Segunda Nominación, Leiva pidió declarar. "Les pido perdón. Me arrepiento del daño que causé, pero no me hago cargo del intento de homicidio porque nunca pasó por mi cabeza matarlos", confesó.

El debate es llevado a cabo por los jueces Guillamondegui, Gershani Quesada y Martoccia. El Ministerio Público está representado por el fiscal Gustavo Bergesio, y la querella por las doctoras Ana Córdoba y Cecilia Navarro Santa Ana. La defensa está a cargo del doctor Nolasco Contreras.

Hoy fueron citados seis testigos y una de las declaraciones más relevantes fue la de Jaqueline Andrada, quien conoce a Leiva por ser amigo de su marido.

Andrada expresó que su esposo mantenía una relación de amistad con el imputado, ya que eran compañeros de construcción, y que en varias oportunidades compartieron salidas de a cuatro: ella con su pareja y Leiva con la víctima.

"Cuando íbamos a casa de ellos nunca notamos alguna pelea o que se lleven mal. Con mi marido decíamos que eran la pareja perfecta. Ella iba a estudiar al instituto y él la ayudaba con sus hijos. Cuando ya estaban separados, él nos comentó que estaban peleados. Nos dijo que ella le confesó que estaba saliendo con otra persona y que su hija mayor no era de él".

Andrada comentó que se enteró del ataque a través de Facebook. "No lo podía creer". "Él era muy afectuoso con ella pero el trato no era recíproco. Ella tenía un trato 'seco' hacia él".

En la jornada de hoy concluyó la ronda de testimonios y se pasó a un cuarto intermedio para mañana a las 9.30, donde se escucharán los alegatos.

Leiva se encuentra detenido en el Servicio Penitenciario Provincial desde el 14 de noviembre de 2019 cuando a bordo de una moto llegó a la casa de su expareja y con barrote de hierro la golpeó en la cabeza provocando que quede internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Al salir también atacó a los padres de ella, quienes quedaron internados en Terapia Intermedia. Luego del hecho se entregó en la comisaría y confesó lo ocurrido.

El agresor es juzgado por los delitos de Amenazas simples; Violación de domicilio; Homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por femicidio en grado de tentativa; y Homicidio simple en grado de tentativa -dos hechos-.