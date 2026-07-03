Agredió físicamente a su pareja en la Capital: fue detenido

Un hombre de 24 años fue aprehendido por personal de la Comisaría Quinta luego de ser señalado como el presunto autor de una agresión física contra su pareja, una joven mayor de edad. El procedimiento se llevó a cabo en la avenida Güemes al 100, en la Capital, donde intervino el personal policial tras tomar conocimiento del hecho.

De acuerdo con la información difundida, los efectivos procedieron a la aprehensión del sospechado al considerar que habría agredido físicamente a su pareja. La intervención permitió concretar el traslado del hombre hacia la dependencia policial, donde quedó alojado mientras avanza la actuación judicial correspondiente.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Quinta, quienes actuaron en el lugar donde se produjo el episodio informado oficialmente.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la seccional y quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, organismo que tomará intervención en la causa conforme al procedimiento correspondiente.

Según la información oficial, la actuación policial concluyó con la aprehensión del sospechado y su puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que continuará con las actuaciones derivadas del hecho.

A la comisaría

Mientras continúan las actuaciones correspondientes, el hombre permanece alojado en la dependencia policial, conforme a lo informado oficialmente.

Paralelamente, las autoridades reiteraron la importancia de los mecanismos de asistencia disponibles para mujeres víctimas de violencia familiar y de género, recordando que tanto la línea 144 como el 911 funcionan de manera permanente, con atención durante las 24 horas del día, los 365 días del año, y que las comunicaciones son de carácter anónimo.